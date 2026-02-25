'De Viernes' anuncia a los 4 invitados de esta semana con los protagonistas del momento en Telecinco

Tras las duras declaraciones de Laura Matamoros durante su primera toma de contacto con el plató de 'De Viernes', parece que el drama familiar se extenderá esta semana con la visita de Carlo Costanzia. Después de guardar silencio durante la última semana ante las graves acusaciones de su prima, el hijo de Mar Flores romperá su silencio este viernes regresando al espacio de Telecinco para explicar su versión de los hechos.

Todo comenzó cuando la hija de Kiko Matamoros, entre lágrimas, denunció desde 'Espejo Público' la incómoda e intimidante visita que había recibido por parte de su primo para "coaccionarle" y que no contase nada referente a su vida privada en televisión. "Cuando una persona está enfadada no sabes hasta dónde puede llegar... Me sentí muy mal", explicó durante su visita al programa conducido por Beatriz Archidona y Santi Acosta días más tarde.

Carlo Costanzia regresa a 'De Viernes' para romper su silencio sobre su polémica con Laura Matamoros

Y ahora, una semana después de que Laura Matamoros compartiese su versión con el mundo, Carlo Costanzia regresa a 'De Viernes' para contestar alto y claro a las acusaciones de su prima. En el anuncio del espacio de Telecinco, se puede ver cómo la pareja de Alejandra Rubio escucha con gesto serio las declaraciones de su prima durante su visita, anunciando "el turno de Carlo" para este viernes a las 21:45 horas.

En unos días, en ¡De Viernes!... Carlo Costanzia visita el plató para responder a su prima Laura Matamoros y dar su versión de la polémica. 💣🔥



🪩 #DeViernes

📺 Todos los viernes a las 21:45 en @telecincoes con @barchidona y Santi Acosta. pic.twitter.com/lPwWYRngZ1 — De Viernes (@deviernestv) February 25, 2026

Una explosiva visita que llega tras unas semanas en las que el hijo de Mar Flores tan solo se ha pronunciado a través de sus redes sociales con un extenso comunicado condenando, además de las insinuaciones de su prima, las graves palabras de Diego Matamoros en redes. "Se está intentando vincular mi nombre a hechos de una gravedad extrema sin aportar una sola prueba, dañando de forma indirecta mi honor, mi reputación y mi entorno personal y profesional", denunció el televisivo en su perfil de Instagram.

"Desde este momento, cualquier insinuación, acusación o difusión de este tipo de contenidos tendrá una respuesta legal inmediata. No voy a permitir que se siga dañando mi nombre ni que acusaciones de esta gravedad se utilicen con ligereza o sin pruebas", advirtió también Carlo Costanzia días antes de la entrevista de Laura Matamoros en 'De viernes', por lo que habrá que esperar a su visita a plató de esta semana para conocer cuál es su discurso ante las acusaciones que ha recibido.

"Él me dice que si yo sigo hablando de él y de su entorno, él se sentará a hablar del mío. Me saca un tema de malos tratos que ha habido en mi familia. También me dice que le mande el aviso a mi hermano", llegó a explicar Laura Matamoros durante su entrevista en el espacio de Telecinco. "Él se calienta más de la cuenta y yo me siento coaccionada porque me dice que él no tiene por qué aguantar esto, porque si él hablara de mi familia, de mi hermano…", aseguró la televisiva.

Los Gemeliers rompen su silencio en 'De Viernes', que recibe también a Cristina Piaget

Después de la entrevista de Carlo Costanzia, los que se sentarán por primera vez en un plató de televisión tras la paliza que recibieron la semana pasada cuando salían de celebrar su cumpleaños en una discoteca serán los Gemeliers. Tras recibir el alta médica, los cantantes se abrirán en canal sobre la agresión que sufrieron por parte de unos desconocidos junto a sus parejas.

Se da así la circunstancia, de que 'De Viernes' contará en su plató esta semana con tres de los concursantes de 'DecoMasters', el talent de decoración de TVE pues cabe recordar que Jesús y Daniel Oviedo son una de las parejas de concursantes al igual que Carlo Costanzia forma tándem con su madre Mar Flores.

Tras poner fin a su paso por la casa de 'GH DÚO', Cristina Piaget también se sentará en 'De Viernes' esta semana para repasar algunos de los episodios más duros y desconocidos de su carrera internacional en el mundo de la moda. La compañera de Carlos Lozano se sincerará sobre los drásticos sacrificios que ha enfrentado a lo largo de su trayectoria y algunos de los grandes contratos que perdió por negarse a mantener relaciones con hombres.

Además, 'De Viernes' desvelará la identidad de un nuevo concursante de 'Supervivientes 2026', que se encuentra ultimando detalles para su esperado estreno en Telecinco el próximo jueves 5 de marzo. Entre los nombres más destacados del elenco de esta edición se encuentran Paola Olmedo, ex mujer de José María Almoguera, Maica Benedicto, Claudia Chacón de 'La isla de las tentaciones' o Alba Paul, influencer y pareja de Dulceida.