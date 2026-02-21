El feo gesto que las cámaras de 'De Viernes' captan a Antonio Canales contra Ángela Portero y que deben frenar

Antonio Canales visitó este viernes el plató de 'De Viernes' para hacer balance de su paso por 'GH DÚO' y contestar a las duras declaraciones que dio su hijo acusándole de no ser un buen padre. Pero lejos de reconocer sus errores, el bailaor mostró su peor cara incluso teniendo que ser reprendido por su feo gesto hacia Ángela Portero.

Hay que recordar que Antonio Canales fue expulsado de 'GH DÚO' tras la expulsión disciplinaria que el reality dejó en manos de la audiencia como castigo a las actitudes completamente deplorables de los concursantes. Tras su salida, el bailaor reconoce que "estoy mejor, tranquilo, descansando y sobre todo vivo, que es algo complicado".

"Era un sinvivir, es un reality muy duro, un reality muy verdadero y que utiliza la psicología. Aquí nos divertimos y nos reímos pero el circo no está allí dentro, está fuera, allí es de verdad. Llevo tres días sin poder dormir, sin poder comer. Lo que aquí se ve como gracia, allí se magnifica", explicaba Antonio Canales nada más sentarse en el plató.

"Allí la única familia somos los que estamos y es muy difícil enfrentarte a uno", proseguía diciendo. "Si estabais super entretenidos con Cristina", le espetaba José Antonio León. "Hombre yo intento siempre entretenerme, pero lo que aquí la audiencia se ríe y se toma por broma, los que salimos de allí salimos psicológicamente con mucho sufrimiento", aseveraba Canales.

Después, 'De Viernes' recordaba la guerra que habían vivido Antonio Canales y Cristina Piaget en la casa de Tres Cantos. "Eres un gran artista dentro y fuera pero ayer no supiste estar a la altura en la salida de una compañera, que cuando ella sale te escondes te vas y le das la espalda", le soltaba José Antonio León llevándose el aplauso de todo el público.

Antonio Canales se encara con Ángela Portero

Antonio Canales en 'De Viernes'

"Yo sé que aquí se jalea todo, pero me fui porque aunque ella llega aquí el concurso no ha terminado, yo veré a Cristina cuando acabe el concurso porque si estoy enfadado en el concurso a mí no me gusta ser falso y no lo voy a ser jamás. Me fui y me fui con la cabeza alta porque me salió de los cojones", se justificaba el bailaor sacando sus malas maneras.

"¿Qué no te gusta ser falso?", le replicaba Ángela Portero mientras el público le abucheaba por sus comentarios. "Cuando dices que no quieres ser falso y recibir a una compañera, cuando tú saliste ella tuvo muy buenas palabras hacia ti, con lo cual demuestra la nobleza de su corazón, cosa que tú no estás demostrando hoy", trataba de decirle la colaboradora. "Tú hablas sin saber porque ella tiene el mismo manager que yo y no sabes si he comido con ella", le contestaba Canales.

Y mientras Antonio Canales defendía que él no iba a hacer ningún paripé, Ángela Portero seguía recriminándole su comportamiento. "Con la edad que tú tienes porque es diferente esos chicos jóvenes...", trataba de decirle ella. "Que pesada eres. Que a mí me importan los chicos jóvenes también, igual he comido con ella hoy y tú no lo sabes", le contestaba él. "Que no me importa eso, lo que te digo es que has sido un falso en todo el concurso", incidía Portero. Y al escucharla, Antonio Canales le sacaba la lengua y le hacía una peineta con una sonrisa en la boca.

Un mal gesto que no dudaban en echarle en cara. "Eso no hace falta por favor", le pedía Beatriz Archidona al invitado. "Hombre es que me está llamando falso, anda ya", reaccionaba él. "Eso no hace falta , aquí con educación tratamos a todo el mundo", insistía Beatriz Archidona. "No me insultes ehhh, que yo a ti no te he insultado", le amenazaba Canales a la colaboradora. "Falso no es insultar, es una realidad que yo percibo", concluía Ángela.