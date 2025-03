Sheila Casas no puede evitar pronunciarse tras lo que Álvaro Muñoz Escassi dijo de ella en 'Supervivientes'

Álvaro Muñoz Escassi ha aterrizado en Honduras para retomar 'Supervivientes' 16 años después de su abandono. Pero con su nueva aventura, ha tenido que dejar en casa a su ilusión más reciente, Sheila Casas, con quién comenzó una relación hace pocos meses. Y tras varias semanas de silencio, la colaboradora de 'TardeAR' ha terminado confesando cómo ha encajado que el jinete haya huido hasta Honduras con su historia de amor recién empezada.

'Supervivientes 2025' dio el pistoletazo de salida este jueves con uno de los recorridos de barro más largos de la historia y unos saltos del helicóptero que mantuvieron en vilo a muchos espectadores. Uno de ellos, sin duda el de Álvaro Muñoz Escassi, que antes de pisar los Cayos Cochinos desveló que esta era su oportunidad de redimirse en el reality de supervivencia que tuvo que abandonar por prescripción médica durante su primera participación.

Sheila Casas contesta al mensaje de Álvaro Muñoz Escassi en 'Supervivientes'

Y mientras se preparaba para precipitarse al mar desde el helicóptero, el jinete sorprendió con unas palabras dedicadas a Sheila Casas, su última pareja tras su ruptura con Hiba Abouk y su mediática separación de María José Suárez. "Pues mira Jorge, estaba pensando en mis hijos, en no dejarlos sin un padre, y en mi chica, en Sheila. La mando un beso muy fuerte", señaló el sevillano antes de zambullirse en las aguas de los Cayos Cochinos e iniciar su aventura.

Pese a que su nueva compañera de vida no se había pronunciado hasta el momento sobre como encajará estar tanto tiempo separada del andaluz, ella misma mostró a sus seguidores este jueves por la noche que estaba muy pendiente del estreno de 'Supervivientes 2025'. La hermana de Mario Casas capturó el momento de Escassi desde su televisor, acompañado de varios emojis de corazones.

"Empieza la aventura", escribió Sheila Casas con emoción, dejando entrever que estará apoyando al ex de Lara Dibildos en toda su travesía por el reality de supervivencia, en el cual logró llegar muy lejos durante su primera estancia en Honduras hace 16 años. Por el momento, se desconoce si en alguna ocasión la colaboradora de 'TardeAR' acudirá a plató para defender a su pareja.

Historia de Sheila Casas en Instagram

"Nos lo hemos tomado los dos regular"

Sin embargo, Álvaro Muñoz Escassi ya confesó durante su última aparición en 'De viernes', antes coger el avión rumbo a Honduras, que había sido una decisión difícil para ambos. "Nos lo hemos tomado los dos regular, pero yo tenía que hacerlo, ella es muy profesional y lo entiende. Me pongo en su pellejo y es muy difícil para ella, que su novio se vaya a 'Supervivientes' le cuesta, y más ahora que estamos en un momento tan feliz. Ella prefiere que me quede, a mí me gustaría llevármela en la maleta", confesó el sevillano la semana pasada.

"Sheila es muy hiperactiva, muy valiente, me lo paso muy bien con ella, todo el día me paso con ella y no me hace falta otra cosa. No voy buscando nada, con ella lo tengo todo", añadió Escassi durante su paso por el programa conducido por Beatriz Archidona, desvelando además que no descarta los planes de boda con Sheila Casas.