Sheila Casas, colaboradora de Ana Rosa, descarga contra 'Socialité' por lo que han dicho de ella

Desde que los primeros indicios de una posible relación con Álvaro Muñoz Escassi vieron la luz, la vida amorosa de Sheila Casas continúa en el foco de atención. Y la colaboradora de 'TardeAR', harta de las intromisiones en su intimidad, ha lanzado un claro mensaje a los programas que continúan cruzando líneas. Refiriéndose así de forma implícita a 'Socialité' en un duro comunicado a través del cual echa por tierra al programa de Telecinco.

Sin embargo, la gota que ha colmado el vaso no ha estado relacionada con las idas y venidas de su vida amorosa, sino un vídeo en el que el magacín conducido por María Verdoy y Antonio Santana se metía con el pelo rizado de la abogada. Y es que, este fin de semana, el espacio de Telecinco dedicó una extensa pieza a hablar de la colaboradora habitual de 'TardeAR' y su peinado.

Sheila Casas se revuelve contra 'Socialité' tras las burlas sobre su pelo

"Mario y Óscar Casas hacen pelis, Sheila se hace el pelo", se podía leer en el rótulo durante la pieza dedicada a la hermana de los actores en 'Socialité', por no mencionar que María Verdoy dio paso a la pieza desde plató bajo la pregunta: "¿Sheila Casas ve bien?". Y si bien muchos seguidores de la televisiva manifestaron su enfado en redes sociales, la abogada tampoco se quedó atrás.

Pieza sobre Sheila Casas en 'Socialité'

Este mismo lunes, a través de una historia de Instagram, la colaboradora habitual de Ana Rosa Quintana ha roto su silencio con un comunicado en el que, pese a no mencionar explícitamente a 'Socialité', queda más que claro a quién van dirigidos sus dardos. "Podría seguir con muchos más mensajes que recibí ayer ante una crítica gratuita y desprovisto de contenido significativo de X programa que no se merece ni ser mencionado", escribió Casas en sus historias.

"Me apetecía compartir el cariño de la gente"

"No comparto estos mensajes porque me afecten ese tipo de comentarios absurdos, sino porque muchas veces dejamos constancia de los comentarios 'despectivos' que nos envían por redes", continuó explicando Sheila Casas, desvelando por qué no había reaccionado antes a las burlas de 'Socialité'.

Fue entonces cuando aprovechó para agradecer el cariño de todos su seguidores. "Pero después del apoyo que recibí ayer me apetecía compartir el cariño de la gente y que se tomaron ese ratito para apoyarme y dejar mensajes bonitos", añadió finalmente la abogada, dejando claro su mensaje al formato de Telecinco y su equipo.