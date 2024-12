Xavier Sardà se levanta de su puesto y revienta 'TardeAR' por lo que oye decir a Boris Izaguirre

Después de ofrecer un especial musical en la tarde de Nochebuena con Ana Rosa Quintana al frente; Telecinco ha mantenido este martes 'TardeAR' con un programa especial con Frank Blanco en el que se ha hecho una mirada atrás hacia los acontecimientos más destacados del 2024. Lo ha hecho con Xavier Sardá, Alaska, Boris Izaguirre, Manuel Díaz 'El Cordobés' y Patricia Pérez como colaboradores.

Así, nada más arrancar el programa, Frank Blanco avanzaba que 'TardeAR' iba a hacer un viaje en el tiempo antes de celebrar la Nochevieja. "Vamos a hacer un viaje en el tiempo parando en los momentos que han marcado este año", advertía el presentador sustituto de Ana Rosa.

Y como no podía ser de otro modo, uno de los acontecimientos en los que se ha centrado 'TardeAR' han sido los audios y fotografías del rey Juan Carlos I con Bárbara Rey. Un asunto que ha dado mucho que hablar a lo largo del año y que ha terminado con las entrevistas de la ex vedette en tres especiales de 'De Viernes'. "Vamos a empezar el viaje yendo hasta el 25 de septiembre de 2024. Ese es el día en el que las fotos de Bárbara y el rey emérito vieron la luz convirtiéndose en uno de los temas del año", avanzaba Frank.

Xavier Sardà se revuelve con Boris Izaguirre por Bárbara Rey

Tras un breve repaso a todo lo que habló Bárbara Rey de su relación con el rey emérito en su entrevista con Santi Acosta, se producía un pequeño enfrentamiento entre Xavier Sardà y Boris Izaguirre. "En el fondo esto era un secreto a voces", aseveraba Frank Blanco antes de que el que fuera presentador de 'Crónicas marcianas' se levantara indignado.

"Si esto ya lo había contado 37 veces", aseveraba Xavier Sardà mientras que Boris Izaguirre apostillaba que "nunca con la emoción de ahora". "Pero ella ha contado su verdad y su mentira porque hay muchas Bárbaras a la vez", añadía el colaborador.

"Boris no hay muchas Bárbaras. Hay un problema aquí y es que estamos viviendo la felicidad de acabar el año y en cambio tú la defiendes y yo no puedo defenderla. Yo a Bárbara no la defiendo", le espetaba Xavier Sardà a su compañero y amigo levantándose de su asiento.

Tras ello, era Boris Izaguirre el que trataba de dejar claro su visión. "No se trata de defenderla o no defenderla, se trata de comprenderla porque como ella ha puesto en su Instagram tras las declaraciones ha tenido la oportunidad de explicar desde el principio todo esto que nos ha acompañado durante 40 años", recalcaba el venezolano.

"Cómo chantajeó al rey y dice...", trataba de sentenciar Xavier Sardà antes de que Boris le interrumpiera. "Ella no habla de chantaje", le recordaba su compañero. "Y lo volvería a chantajear", apostillaba Sardà. "Que lo volvería a hacer, que no es lo mismo", le corregía Boris. "Ella no le llama chantaje, le llama préstamo", añadía el escritor y presentador.