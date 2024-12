Xavier Sardá recibe un toque de atención en directo en 'TardeAR' por Bárbara Rey: "Vale ya"

Bárbara Rey quiso poner los puntos sobre las íes este lunes a algunos de los colaboradores de Telecinco que habían sido muy críticos con ella tras su entrevista en la primera parte de 'Bárbara Rey, mi verdad'. Uno de los destinatarios de los ataques de la ex vedette fue Xavier Sardá.

Así, 'TardeAR' arrancaba este martes haciéndose eco de los dardos que lanzó Bárbara Rey a dos de sus colaboradores: Juan Luis Galiacho y Sardá. Y es que a la ex vedette le dolió que ambos la tacharan de prostituta con lo que dijeron de ella tras su primera entrevista.

Después, el espacio de Ana Rosa resumía algunas de las declaraciones de Bárbara Rey en el segundo especial de 'De Viernes' en las que atacó como nunca a su hijo Ángel Cristo. "Aquí hay una relación muy tóxica entre los dos, yo creo que la obsesión es entre los dos. Es una relación que no es sana", comentaba Cristina Cifuentes. "Es muy duro que tu hijo insinúe que ha habido comportamientos inapropiados", apostillaba Quintana.

Tras ellas, era Xavier Sardá el que aseguraba que "todo esto como os podéis imaginar a mí me interesa muy subsidiariamente" dejando claro que era un tema que le daba igual. "Pero es un poco de universo oscuro esta familia", aseveraba el catalán. "Desde que entra la droga todo está mal en esa familia y yo creo que hay obsesión por las dos partes", le contestaba Beatriz Archidona.

Poco después, 'TardeAR' recuperaba cómo Bárbara se rompía al leer una carta que le había escrito su hijo cuando tenía 24 años. "Este llorar hay que saber hacerlo ehhh", soltaba entonces Xavier Sardà, provocando que tanto Ana Rosa como Beatriz Archidona se echaran encima de él. "¿Tenemos aquí a Sardá o tenemos aquí al señor Casamajor?", le replicaba Ana Rosa aludiendo al célebre personaje que interpretaba el colaborador en sus inicios.

"Lo digo porque cuando alguien llora de verdad es muy difícil decir tantas cosas", incidía Xavier Sardá haciendo que de nuevo tanto Archidona como Cristina Cifuentes le reprendieran. "A mí me resulta imposible ver a una mujer llorando tan desconsoladamente y no empatizar con el sufrimiento que tiene que ser además tener esa relación con su hijo", le criticaba la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Yo hay cosas de Bárbara que no me creo, pero vale ya, porque parece que es mala madre, todo mentira o maltrataba a su hijo", sostenía por su lado Beatriz Archidona. "Bueno, bueno, bueno lleva toda su vida en el mundo del espectáculo", le espetaba Sardà.

Y finalmente después de escuchar a Ana Rosa justificar la complicada vida que había vivido Bárbara Rey con el maltrato de su marido y con todo lo que vivió con el rey, Xavier Sardá no se contenía un último dardo. "La que tiene que llorar de verdad es la reina Sofía", aseguraba el colaborador. "Pero no por culpa de Bárbara, si tiene que llorar es por culpa del rey", le cuestionaba Archidona.

El ataque de Bárbara Rey a Xavier Sardá y su réplica

Finalmente, 'TardeAR' volvía a ofrecer los ataques de Bárbara Rey tanto a Xavier Sardá como a Juan Luis Galiacho. "Debe ser que lo más grave que se le puede decir a una mujer es que es puta cuando hay tantísimas peores. Le quiero decir a estos señores colaboradores que yo no voy de víctima, ¿a mí ellos me ven cara de víctima alguna vez? Yo soy víctima de muchos hombres en mi vida, soy víctima de mi marido y víctima de mi hijo. Pero el que yo sea víctima no quiere decir que yo me considere una víctima", les contestaba la ex vedette.

Tras ello, Ana Rosa le daba la opción a sus compañeros por si querían rectificar. "Yo retiro lo de putilla y me quedo en todo caso, si acaso, chantajista. Ahora bien Bárbara riñéndome me hace sentir un rey", concluía con sorna el colaborador.