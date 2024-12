Xavier Sardà se irrita con el equipo de 'TardeAR' en directo tras lo que señala contra Bárbara Rey

Este lunes, Bárbara Rey volverá a protagonizar otro especial de 'De Viernes' en el que contestará alto y claro a todas las acusaciones de su hijo Ángel Cristo en este último año. Ante esta entrevista, 'TardeAR' ha vuelto a analizar todo este escándalo sobre la relación de la ex vedette con el rey Juan Carlos I y su chantaje al Estado con un Xavier Sardà que no se contenía al ser cuestionado por todos sus compañeros.

Así, Xavier Sardà volvía a generar estupor entre sus compañeros de 'TardeAR' por lo que cuestionaba de Bárbara Rey. "En general si el rey de un país llama a una conocida actriz o a quien sea, hombre o mujer, el primer día puede ser que vaya y diga encantado, y luego si es una persona con dos dedos de frente se larga", aseveraba el colaborador.

"¿Por qué?", le replicaba Beatriz Archidona. "Porque sí ¿qué quieres ir a follar con el rey?", soltaba sin cortarse Xavier Sardà. "Bueno yo no sé las intenciones de cada uno", aseveraba entonces la también presentadora de 'De Viernes' tratando de excusar a Bárbara Rey.

"No, ella no tenía ninguna intención, ella se pone a disposición y luego llora y se queja de que han abusado de ella", sentenciaba Xavier Sardà de forma rotunda. "Eso de que las mujeres se ponen a disposición de ellos y que los tíos tengan derecho de pernada no ehhh", le corregía por su parte Susana Díaz. "No, yo digo lo contrario que si el rey te llama le saludas y te vas", incidía Sardà.

Xavier Sardà, claro y rotundo contra Bárbara Rey y el rey Juan Carlos I

No obstante, Xavier Sardà también tenía para criticar al rey emérito. "El rey y en general los reyes la boca cerradita sobre todo por teléfono que no sabes lo que está pasando", aseveraba el colaborador. "Ella era libre el que tenía que tener cuidado con lo que hablaba en la alcoba era él que era el jefe del Estado", apostillaba Susana Díaz. "Y si hay un chantaje es porque hay material Sardà para un chantaje, quizás el tendría que cerrar la boca, el problema lo tenía él no ella", añadía al respecto Archidona.

"Ella ha dicho que la primera vez que le llama, luego le llama todos los días y establece una relación telefónica", exponía Cristina Tárrega. "¿Y qué?", le cortaba Sardà. "Y luego al mes es cuando, si yo no la estoy defendiendo, me parece todo un desastre. Pero no digamos ahora que ella era la peor del mundo, es verdad que es una chantajista, pero ya está", trataba de argumentar la colaboradora.

"A mí que Bárbara Rey se relacione o no y tenga relaciones con el rey, son dos personas adultas y pueden hacer lo que les de la gana. Aquí el problema es que hay un chantaje al Estado y un jefe del Estado que tiene...", comentaba por su lado Ana Rosa. "La lengua floja", apostillaban. "Bueno la lengua floja la tienen los dos", corregía Xavier Sardà. "Pero uno tiene una responsabilidad muy grande siendo el rey de España", destacaba Archidona. "Pero la otra nos llora por haber estado ahí acostándose con el rey", terminaba diciendo Sardà.