Bárbara Rey levanta ampollas con su extrema insinuación de Ángel Cristo: "Querrá matarme ahora"

Bárbara Rey ha contestado a su hijo Ángel Cristo en el segundo especial de 'De Viernes' y le ha dado en su Talón de Aquiles, que es la hija que tiene en común con su pareja anterior a Ana Herminia y por la que está luchando para alcanzar la custodia compartida con un complicado conflicto judicial de por medio.

"Voy a decirte una cosa que es muy, muy fuerte", ha advertido de antemano la vedette, sabiendo que sus palabras iban a ser demoledoras y que van a traer mucha cola. "Sé que tienes un litigio con tu exmujer por la guardia y custodia compartida. Le pido a Dios que no lo consigas por el bien de mi nieta. No voy a hacer nada judicialmente porque podría hacer muchas cosas para que no lo consigas, pero espero que Dios me oiga", ha soltado con determinación y mirando a cámara.

"Sabes que te podría hacer mucho daño aunque no me tengas miedo. Lo siento, pero aquí se ha acabado. Me moriré queriéndote pero nada más", ha añadido Bárbara Rey ante un Santi Acosta atónito con sus explosivas y feroces declaraciones. "¿Por qué le deseas que le vaya mal con la custodia de su hijo?", ha reaccionado impactado el presentador de Telecinco.

"Quiero que mi nieta esté con su madre, necesita estabilidad"

"Mi nieta necesita otro tipo de vida", se ha reafirmado ella. "¿Pero porque Ángel es un mal padre o porque no le da una buena vida?", ha insistido Acosta. "Hay cosas que he visto, pero que no voy a contar porque no tengo pruebas", ha insinuado, disparando la imaginación del público y dejando cosas en el aire. "Quiero que mi nieta esté con su madre. Su madre es una mujer extraordinaria, educada, preparada, culta y sus abuelos maternos son estupendos y adoran a mi nieta. Y mi nieta necesita estabilidad", ha aseverado Bárbara Rey, que consciente de la gravedad de sus manifestaciones ha agregado: "Sé que mi hijo ahora mismo querrá matarme pero me da exactamente igual, mi nieta necesita otra vida".

"Y como mi hijo le tiene prohibido a mi nuera que vea a mi nieta, pues no quiero verla porque ella, si me ve, tiene miedo. Estuve con ella tres horas este verano sin que él lo supiera y mi nieta estaba asustada. Tenía miedo de que su padre se pudiera enterar de que me había visto", ha continuado revelando la murciana ante Santi Acosta.

Por último, el periodista ha vuelto a incidir en su gravísima insinuación: "¿Por qué crees que Ángel no es buen padre?". "Por su carácter. Parece muy sumiso y angelical pero no lo es. Tiene un carácter muy fuerte y desagradable y, entonces, como he visto cosas que han hablado delante de la hija de Ana que me han parecido terriblemente fuertes, pues imagino que cuando mi nieta esté con él seguirán hablando en el mismo tono porque es la forma en la que ellos se comunican. No sé si delante del público pero en mi casa sí", ha sentenciado Bárbara Rey, dejando caer episodios delicados entre su hijo y Ana Herminia.