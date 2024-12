Beatriz Archidona para los pies en el acto a Ángela Portero ante lo que señala de Bárbara Rey

Segunda entrega del especial 'De Viernes' titulado 'Bárbara Rey: Mi verdad', en la que el relato se ha centrado en narrar los malos tratos de Ángel Cristo padre y en responder a su hijo tras sus ataques y acusaciones durante el último año. Y al comienzo de la emisión, Ángela Portero ha hecho una intervención por la que se ha echado encima a medio plató, siendo frenada en seco por Beatriz Archidona para evitar problemas.

La vedette ha contado que recién casada con el domador, ya en el viaje de novios, empezó el infierno con los malos tratos, los celos y las infidelidades. Un testimonio desgarrador que se ha comentado en el plató. En primer lugar, Alessandro Lequio, que ha asegurado que una situación de maltrato es incuestionable, pero ha verbalizado a renglón seguido que lo de Bárbara y Ángel Cristo fue producto de un matrimonio precipitado.

Unas palabras que han encendido a Sonia Ferrer, censurando ese tipo de comentarios después de haber asistido a "un testimonio como el de una mujer que ha sido maltratada de una forma tan violenta como hemos escuchado ahora". "Se casó con él porque era el primer hombre que no se avergonzaba de ella por ser vedette. Porque ser vedette en esa época era muy difícil", le ha rebatido al conde.

Acto seguido, ha sido Ángela Portera la que ha levantado ampollas en el plató de 'De Viernes' al hacer un apunte de las primeras situaciones violentas de Ángel Cristo con Bárbara Rey durante la luna de miel. "Yo quería recordarle a Bárbara Rey que en esa luna de miel ella recibe a unos fotógrafos de la revista Diez Minutos y en esa entrevista le preguntan por una presunta relación con José Luis Perales delante de Ángel y ambos responden a esa pregunta. Con lo cual a mí la historia que ella cuenta de que ve a un chico guapo y se pone celoso por eso, no. No es por eso. Ella se olvida u omite contar el verdadero motivo que provoca esa bronca con su recién estrenado marido (las preguntas sobre su pasado con Perales)", ha explicado la tertuliana, que estaba empezando a meterse en un serio jardín al interpretarse como una especie de justificación a esos dramáticos episodios.

"¿Pero cómo sabes tú que ese es el verdadero motivo? Probablemente en una situación de maltrato haya un sinfín de motivos", le ha contrariado Sonia Ferrer. "Ángela, para mi vas por un camino por el que, perdóname, pero como compañera, te tenía que parar. Me da igual el motivo, me da igual si es Perales o el hombre de la cola del checking", le ha confrontado con más vehemencia Terelu Campos.

"No lo estoy justificando, Terelu, no me hagas demagogia. Solo estoy dando un dato publicado y contrastable", le ha replicado Ángela Portero al ver por dónde la estaban llevando sus compañeras. "Y porque le pregunten por José Luis Perales, ¿cuál es el problema?", le ha repreguntado Terelu.

"El problema que había con Ángel es que, cuando se casa con él, ella lo primero que hace es hacer desaparecer todas las revistas en las que aparecen estas historias que ha tenido con hombres", ha proseguido Portero, pero Beatriz Archidona, la presentadora, no se ha contenido más y le ha parado los pies ipso facto porque estaba arrastrando al programa a un terreno pantanoso.

"Ángela, ya, Ángela, ojalá el maltrato tuviera su origen y justificación, pero por desgracia no la tiene", le ha cortado súbitamente. "Y que pasara ese episodio o no pasara no cambia lo condenable de eso que narra y que desde luego no vamos a poner en duda aquí", le ha dejado claro.

"Estamos todos de acuerdo, simplemente quiero decir que ella le oculta todas las relaciones en su vida a Ángel Cristo", ha añadido Ángela Portero en su descargo, intentando que quedara meridano que su intención no era cuestionar, sino aportar información al respecto.