Álvaro Muñoz Escassi aprovecha la Nochebuena para declararse a Sheila Casas en pleno 'TardeAR'

Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas se han convertido en la pareja sorpresa de este año que está a punto de terminar. Aunque ellos dicen ser solo amigos, las imágenes que han protagonizado hablan por sí solas. Esa química y complicidad se vio reflejada este martes, 24 de diciembre, en el plató de 'TardeAR'.

El magacín vespertino de Telecinco celebró la Nochebuena con un programa especial en que los colaboradores se lanzaron a protagonizar números musicales. En el caso de Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas, interpretaron el mítico tema 'Corazón partío', de Alejandro Sanz. Aunque su complicidad sobre el escenario era más que evidente, sus dotes para el cante dejaban mucho que desear.

Sin embargo, sus desafines pasaban a un segundo plano por la sugerente coreografía, plagada de caricias, taconeos, vueltas, giros y alguna maniobra bastante arriesgada. Una actuación que llegaba a su clímax con su acrobacia final, que acabó con un beso en el cuello que nadie se esperaba. Si bien muchos de sus compañeros lo interpretaron como una 'cobra'.

La romántica declaración de amor de Álvaro Muñoz Escassi a Sheila Casas

Acto seguido, el jinete y la hermana de Mario Casas se sometieron al veredicto del jurado. "Juegan con ventaja, aquí hay mucho contacto, mucha química", comentaba Ana Rosa Quintana. Mientras que Alaska añadía: "Son guapos, bailan bien… algo tenía que no estar en el camino en estas dos personas y quizá sea cantar".

La misma visión que compartía Lolita, quien se había llevado un chasco con Álvaro Muñoz Escassi: "Tú, que siempre me has gustado y te he visto un morbo especial, se me ha quitado el morbo, no te he visto sexy, un baile que me has hecho con las piernas así abiertas…". Aunque más dura era, si cabe, con Shelia Casas: "Te digo, habla con tus hermanos y dedícate a ser actriz. ¡Que te metan en una película, pero sin cantar!".

"Han estado más pegados que un chicle de merengue en los ensayos", opinaba la presentadora de 'TardeAR'. En las imágenes de los ensayos podíamos ver como la coreógrafa perdía la paciencia con ellos, a los que pedía: "Venga, dejad de toquetearos". Sin embargo, lo más inesperado llegaba segundos después de su actuación.

En un momento dado, Álvaro Muñoz Escassi se dirigía a Ana Rosa: "Te había prometido que cuando Sheila y yo fuéramos novios…". Tras lo cual, arrodillado, le pedía a Sheila: "¿Quieres ser mi novia?". "Bueno, ¡sí!", respondía ella, mientras le daba un beso en la mejilla y le susurraba algo al oído. "¿Esto qué significa?", preguntaba la presentadora. "Las cosas hay que hacerlas cuando te apetecen y cuando se terminan, se terminaron", sentenciaron ellos.