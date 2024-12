Ana Rosa se apresura a defender a su productora ante lo que refiere Álvaro Muñoz Escassi en 'TardeAR'

El pasado fin de semana, 'Socialité' pillaba en exclusiva a Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas besándose en plena calle desmintiendo así que sean simplemente amigos como han querido defender. Y estes semana, 'TardeAR' emitía las imágenes y cuando el ex jinete trataba de cuestionar a su programa, Ana Rosa no dudaba en darle un corte.

"Él siempre es noticia porque aunque se resisten a confirmar su romance, ni Sheila ni Álvaro se esconden. El viernes todos fuimos testigos de la fiesta de navidad de esta productora. Madre mía con las fiestas de navidad. Y ahí lo que vimos todos es mucha complicidad", avanzaba Ana Rosa Quintana aludiendo también indirectamente a la polémica que surgió hace dos años con el affaire de Jorge Pérez y Alba Carrillo que derivó en la salida de ella de Mediaset.

Tras ello, Ana Rosa Quintana no dudaba en decir que pese a que tanto Álvaro Muñoz Escassi como Sheila Casas se niegan a decir que son novios, su relación parece cada día más consolidada. Y para muestra las imágenes de 'Socialité' en las que se ve a ambos besándose en plena calle.

A la vuelta del vídeo, Álvaro Muñoz Escassi no dudaba en cuestionar a todos. "Hay que decir...", trataba de explicar Ana Rosa cuando él soltaba que "hay que decir los buenos compañeros que tengo" a modo de queja por lo que estaban haciendo con él. "No, perdona. Eh, esas imágenes como se puede ver por el peinado de Sheila no han sido tomadas en la fiesta de Unicorn, han sido tomadas en plena calle. Chico es que...", le replicaba Ana Rosa Quintana para que no salpicara a su productora. "No aprendes", apostillaba Beatriz Archidona mientras él trataba de echar balones fuera.

"No se pueden estar quietos, cuando empezaron aquí el 29 de octubre ya se veía como se tocaban el brazo", aseveraba por su parte Boris Izaguirre. Mientras que Beatriz Archidona explicaba como mientras se veía el vídeo, Álvaro se había dado un beso en uno de sus nudillos porque tenía un tatuaje de un corazón que es lo que le había pintado en su día Sheila.

Álvaro Muñoz Escassi se confiesa con Ana Rosa: "Entre Sheila y yo hay algo"

Finalmente, Álvaro Muñoz Escassi decidía dar un paso al frente y dejarle claro a Ana Rosa y todos sus compañeros lo que hay entre él y Sheila. "Voy a dar una explicación porque os lo merecéis y mi jefa también. Obviamente hay algo entre Sheila y yo, no le pongamos nombre. Sheila está soltera y yo soltero", confesaba.

"Nos conocemos y nos gustamos muchísimo. Me encanta Sheila, es para estar todo el día con ella", proseguía diciendo antes de que Ana Rosa tratara de indagar sobre esta pareja incipiente. "Yo no lo llamaría pareja todavía Ana Rosa... cuando lo seamos, vendré y lo contaré. No conozco a su familia. Nochevieja lo pasaré con mis hijos y el fin de año quizás lo pase con ella", concluía.