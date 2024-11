Lo presenciado con Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas en 'TardeAR' tras los rumores de relación

Desde que les pillaran juntos, Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas se han dejado ver en varias ocasiones juntos y aunque el ex-jinete y la hermana de Mario Casas no han parado de decir que solo son amigos, son muchos los rumores sobre su relación. Este martes, ambos reaparecían juntos en la tertulia VIP de 'TardeAR'.

"Por fin hoy están sentados a la mesa, es la pareja de moda. Dicen algunos 'solo somos amigos', otros dicen 'primer romance surgido en la tertulia VIP', vamos a ver como surge el amor, la atracción, la amistad o como ellos quieran llamarlo", empezaba diciendo Ana Rosa Quintana.

Después de recopilar todo lo que se ha visto y dicho en estas semanas, era Sheila Casas la que tomaba la palabra. "Nos llevamos muy bien, somos grandes amigos, para mí ha sido un descubrimiento. Es amable, divertido, trata a la gente en la calle maravillosamente bien, pero como amigo", aseveraba ella. "¿La pregunta es hasta donde has descubierto?", le soltaba Ana Rosa. "Hasta reírnos continuamente", respondía ella.

"O sea que cuando echáis un polvo os reís", se atrevía a decir Xavier Sardá. Tras ello, Álvaro Muñoz Escassi hacía un teatrillo bailando el "hoy quiero confesar" de Isabel Pantoja dejando a todos descolocados. "Álvaro tienes que estar muy pillado para esta escena ehhh", comentaba Beatriz Archidona. "Está muy pillado", recalcaba Boris Izaguirre.

Tras ello, Ana Rosa les hacía una pregunta clave a sus colaboradores. "¿Cuántas horas habláis por WhatsApp por la noche?". "Pero como vamos a hablar por la noche si estamos juntos", soltaba Escassi revolucionando el plató. Y en ese momento, el colaborador no dudaba en lanzar una declaración de amor ante su compañera.

La declaración de Álvaro Muñoz Escassi a Sheila Casas

"Nosotros somos amigos de compartir cosas, de vernos. Obviamente muy tonto tengo que ser para no estar enamorado de esta mujer. Cualquier persona se puede enamorar de esta mujer, es maravillosa, pero solo somos amigos, para mí es una putada. Os vais a hartar de vernos juntos porque estamos mucho tiempo juntos", comentaba Escassi.

Lo que llevaba a todos los presentes al considerar que Escassi si quiere tener algo más con ella pero es Sheila la que no da el paso. "Así es mejor porque nos vamos a llevar bien toda la vida", reaccionaba la colaboradora. Así, Ana Rosa aseguraba que "yo creo que los hermanos Casas te tienen acojonado porque no se pueden fiar de ti".

"La gente no me conoce. Dejadme un poquito respirar, tengo una vida muy larga y he hecho muchas cosas", terminaba diciendo Escassi. Finalmente, Xavier Sardá se chupaba el dedo y Ana Rosa le preguntaba por qué lo hacía. "Porque se piensa que somos tontos y nos chupamos el dedo", soltaba el colaborador dejando claro que no se creía que sus compañeros solo sean amigos.