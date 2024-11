Álvaro Muñoz Escassi clama por la encerrona de Ana Rosa con Sheila Casas en 'TardeAR'

Este miércoles, la revista Lecturas sorprendía al publicar en su portada una relación sorpresa de dos colaboradores de 'TardeAR'. Según la revista, Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas podrían haber iniciado una relación y sería la actriz y representante de sus hermanos Mario y Óscar Casas con quien el ex jinete se estaría olvidando de Hiba Abouk.

Este jueves, aprovechando que Álvaro Muñoz Escassi se encontraba en el plató de 'TardeAR', el programa de Ana Rosa Quintana no ha dudado en preguntarle a su compañero por la portada de Lecturas y por su relación con Sheila Casas.

"¿Escassi tú no vas a parar ni un segundo, con una compañera de trabajo?", le cuestionaba de primeras Ana Rosa Quintana al tratar el asunto en la tertulia VIP. Sin embargo, el programa se tenía que marchar a publicidad y al volver ya no estaban los colaboradores de la mesa VIP sino los de sucesos.

No obstante, 'TardeAR' retomaba el posible noviazgo de dos de sus colaboradores en el último tramo del programa en 'SalseAR'. Así, Ana Rosa se dirigía a su compañero y volvía a decirle "Escassi de verdad ni en el trabajo paras".

"Tengo que decir una cosa", aseveraba él. "Que no hay nada", le soltaba Ana Rosa Quintana. "Es que nunca hay nada", apostillaba Paloma Barrientos. "¿Ya hemos terminado?", preguntaba Álvaro Muñoz Escassi tratando de cambiar de tema. "Me adelanto a lo que va a decir porque no me lo creo", destacaba Ana Rosa dejando entrever que no se creía lo que el colaborador iba a contar.

"Por supuestísimo, no vamos a hablar de Sheila lo maravillosa que es, lo buena persona que es, lo divertida, simpática, agradable da gusto estar con ella, obviamente, y luego además es guapa. Todo es buenísimo de Sheila, pero somos amigos y nada más", confesaba Álvaro Muñoz Escassi. "Bahhh", se escuchaba decir al público en plató sin creerse sus palabras.

Tras ello, Leticia Requejo y el resto de colaboradores trataban de saber más sobre esta relación. "¿Pero te encanta?", le preguntaba la colaboradora. "Me encanta ella. Me llamó el domingo y me dice, ¿Álvaro nos vamos a Valencia? y nos fuimos, llenamos el coche y lo organizó todo la ONG, nos pasamos dos días allí ayudando. Y te lo pasas muy bien con ella, es simpática", proseguía contando sobre lo que hicieron en Valencia y todo lo que llevaron para ayudar.

Álvaro Muñoz Escassi, muy incómodo en 'TardeAR': "Me estáis haciendo una encerrona"

Pero Miguel Ángel Nicolás y Antonio Montero no se daban por vencidos y trataban de volver a las fotografías de la revista. "¿Tu has visto Lecturas no? Hay un beso claro clarinete que te coge de la cara y le das un beso. Será de amigos...", le soltaba Nicolás. "Somos grandes amigos", insistía Escassi.

"Nos conocemos de hace un mes como quien dice, me encanta estar con ella", aseveraba Álvaro Muñoz Escassi. "¿Pero estás ilusionado, te gustaría que fuera tu pareja?", repreguntaba Leticia Requejo. "¿Qué pareja? Somos muy buenos amigos, nos lo pasamos muy bien juntos y me encanta", contestaba él.

"¿Oye y Sheila tiene novio?", cuestionaba Ana Rosa a lo que Miguel Ángel Nicolás no dudaba en decir "Álvaro Muñoz Escassi ahora" mientras sonaba la canción de 'Love is in the air'. "Oye me estáis haciendo una encerrona, sois mis compañeros", les decía. "Los que se han ido mal son Fran, Bea y Manuel que han dicho que nos tenemos que ir", ironizaba sobre sus compañeros de la tertulia VIP.

Por último, Miguel Ángel Nicolás avanzaba que "hay más imágenes para ti". "Si no hay nada, no puede haber nada, un beso de adiós y ya está", contestaba Escassi. "¿Pero por qué no puede haber nada si estáis solteros?", se preguntaba Barrientos. "Porque no hay nada", insistía él. "Bueno ya está resuelto el tema, vamos a otro tema", terminaba diciendo muy incómodo.