Destapan la relación de Álvaro Muñoz Escassi con este rostro de Mediaset tras Hiba Abouk

Meses después de su mediática ruptura con Maria José Suárez y su clandestino romance con Hiba Abouk, Álvaro Muñoz Escassi continúa ocupando titulares por su vida amorosa. Lecturas ha destapado a través de su última exclusiva el nuevo interés romántico del jinete, al que se puede ver compartiendo una cita romántica con la hermana y manager de Mario y Óscar Casas a plena luz del día en Madrid.

Se trata de uno de los últimos rostros que han fichado por Mediaset. Cabe recordar que el último gran proyecto televisivo de Sheila Casas fue como concursante de 'Bailando con las estrellas'. Y este verano 'TardeAR' reforzaba su equipo de colaboradores con el fichaje de la influencer y actriz. Además, también ha participado en otros programas de Telecinco como 'Fiesta' y 'La vida sin filtros'.

Parece que las tórridas tardes de verano en la playa junto a Hiba Abouk se han quedado precisamente en eso, en un amor de verano. El colaborador de 'TardeAR' no parece ocultar su nuevo idilio con Sheila Casas, con quién se dejó ver en todo tipo de planes el pasado jueves 31 de octubre. Y Lecturas ha conseguido capturar la chispa que hay entre ambos a través de unas fotografías que evidencian su historia de amor.

Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas, cazados en plena cita romántica el día de Halloween

Álvaro Muñoz Escassi esperó a la hermana de Mario Casas el jueves por la mañana fuera de su domicilio para más tarde ir juntos a comprar lotería. De acuerdo con la información publicada en exclusiva por el citado medio, acto seguido la pareja entró en una iglesia cercana a la administración. Y aunque el rumbo de la mañana no mostraba precisamente una escena de cita romántica, la pareja se preparó entonces para acudir a una fiesta juntos.

Primero pararon en una tienda de disfraces para conseguir su atuendo de Halloween, que completarían más tarde pasando por un bazar en el que, tal vez consiguieron algún detalle de última hora. Su mañana llena de recados en conjunto terminó, según asegura Lecturas, en una mariscada junto a amigos. Y es que, el círculo cercano del sevillano ha asegurado que no están llevando su relación en secreto.

Tras el almuerzo acompañados, Álvaro Muñoz Escassi dejó a su nueva pareja en la puerta de su casa, despidiéndose de esta con un apasionado beso. Pero su día en pareja no había terminado, ya que volvió a encontrarse con Sheila Casas alrededor de las 20:00 horas, cuando se les pudo ver salir disfrazados de la casa del televisivo.

Mientras la hermana del actor apostó por un look de bruja victoriana, el colaborador de Ana Rosa Quintana presumió de abdominales con un look de payaso diabólico que no incluía camisa. La recién estrenada pareja compartió una romántica velada en un restaurante hasta la medianoche, cuando por fin pusieron rumbo a una conocida discoteca madrileña para pasar el resto de la noche.