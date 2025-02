El duro palo que Álvaro Muñoz Escassi recibe antes de 'Supervivientes 2025': "Es muy grave"

Álvaro Muñoz Escassi regresará dentro de unas semanas a los Cayos Cochinos 16 años después de su primer intento en la isla. Y antes de poner rumbo a 'Supervivientes 2025', el equipo de 'Tardear' ha sorprendido al jinete con una investigación que ha puesto patas arriba su mundo. El colaborador descubría este lunes en plató hasta qué nivel llega la obsesión de una de sus vecinas con él, llegando a destaparla como su acosadora.

'Tardear' puso el foco este lunes en una inquietante historia de acoso protagonizada por una persona muy cercana al andaluz. Se trata de una vecina "completamente obsesionada" con Escassi y que estaría intentando sabotear su nueva relación. "Sufre cuando lo ve con Sheila Casas", adelantó el formato conducido por Verónica Dulanto y Frank Blanco antes de mostrar el despliegue de su investigación.

Álvaro Muñoz Escassi no da crédito a la obsesión de su vecina: "Me preocupa"

Pero la mayor sorpresa para Álvaro Muñoz Escassi llegó cuando el programa mostró una instantánea de él entrenando en su casa que habría sido presuntamente tomada por su acosadora. "Me ha dejado alucinado lo de la foto mía en el gimnasio. El tema del acoso es una cosa muy grave y uno para ser acosado se tiene que dar cuenta", confesó el sevillano, que no daba crédito a la imagen.

Álvaro Muñoz Escassi en 'TardeAR'

"Yo hasta hoy no sabía nada y nunca me he sentido acosado, pero viendo esta foto me preocupa", explicó el jinete completamente descolocado, mientras un reportero del programa esperaba para entrar en directo con más información desde la puerta de su casa. "La vecina acosadora controla cada vez que Álvaro entra y sale del garaje, además se sabe la matrícula de su coche", continuaron explicando en la pieza emitida.

Con gesto preocupado, Álvaro Muñoz Escassi continuó viendo desde plató el reportaje de investigación del programa, que terminó poniendo el foco en una preocupante cuestión: "Odia a Sheila ¿Su seguridad corre peligro cuando Álvaro vaya a 'Supervivientes'? ¿Sería capaz de una locura para conquistar al jinete?".