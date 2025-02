El cisma entre Jorge Javier y Álvaro Muñoz Escassi antes de 'Supervivientes': "Ya no cuela, cuentista"

Álvaro Muñoz Escassi es uno de los concursantes de 'Supervivientes 2025' y vuelve al reality 16 años después (participó en 2009 y tuvo que abandonar por lesión) con una relación tensa con Jorge Javier Vázquez, el presentador del formato.

El propio catalán así lo afirmó en su aparición en 'De Viernes' aprovechando que el ex jinete se encontraba también en Telecinco, escuchando sus palabras desde una sala vip. "Nuestra relación está ahora un poco tensa", reveló Jorge, haciendo el silencio en plató mientras Escassi asentía con la cabeza.

Bea Archidona, sorprendida, dio en la clave de ese mal rollo. "Le escribiste un artículo que no era muy gracioso, ¿no? Digo yo que a lo mejor eso no ayudó a vuestra relación", apuntó la presentadora en referencia a uno de sus clásicos artículos en Lecturas.

"Es un cuentista", soltó Jorge Javier Vázquez sin amilanarse, a pesar de que Álvaro Muñoz Escassi estaba a pocos metros de él oyéndolo todo. "¡Oye!", exclamo Archidona ante ese golpe. "Como no lo voy a ver, lo puedo decir", añadió el comunicador.

Jorge Javier Vázquez, contra Escassi: "Le tenemos muy calado"

"El Álvaro de hace 16 años ya no cuela, le tenemos muy calado, ahora tiene que venir con otra caretita", aseveró sin cortarse Jorge, apelando a que cambie de papel porque, de lo contrario, su participación en 'Supervivientes 2025' decepcionará.

"Y hay una cosa que me ha sorprendido y que han vistos estos ojos. He estado con él en maquillaje y es alucinante la de veces que se mira al espejo", reveló con cachondeo Jorge Javier, dejando en evidencia lo coqueto que es. "Tú lo de hacer amigos Jorge...", le arreó Santi Acosta. "Me encanta cabrearle un poco. Y le he dicho que lo que no puede ser es que sea el bienqueda de la edición porque ese papelito ya se lo tenemos muy visto desde hace muchos años", reiteró Vázquez.

Y no se frenó ahí. "Fíjate si tiene poca vergüenza...", continuó atacándole, mientras Bea Archidona le paraba los pies: "¿Vas a seguir Jorge? ¿No has tenido suficiente?". "Tiene poca vergüenza porque ha tenido el valor de decirme en maquillaje mientras nos estábamos atusando que 'ay Jorge, con ese pelo rubio me recuerdas a Sheila (Casas)'", compartió. Según Jorge Javier, un intento de querer camelarle de cara a 'Supervivientes'.

"¿Se puede tener más poca vergüenza?", insistió el presentador de Telecinco desatado. Además, antes de abandonar el plató, Jorge Javier Vázquez le lanzó una clara y desafiante advertencia: "Te voy a dar una edición que vas a querer no haber ido".