'De Viernes' comunica una definitiva decisión a Patricia Pérez sobre su futuro laboral en la cadena

Uno de los cinco actuales colaboradores de 'De Viernes' (Ángela Portero, José Antonio León, Patricia Pérez, Antonio Montero y Terelu Campos) va a poner rumbo a 'Supervivientes 2025' en los próximos días. Sin embargo, todavía no se ha oficializado y en el programa están jugando con la audiencia antes de desvelar la identidad del robinsón.

Hace una semana, Beatriz Archidona y Santi Acosta abrieron el programa avanzando que uno de los fichajes de esta edición del reality aventurero estaba sentado entre esas cinco sillas, pero aseguraron que había que tener paciencia porque iban a ir descartando semana a semana para mantener una cierta expectación.

La primera descartada fue Ángela Portero. Ella no va a ser concursante de 'Supervivientes 2025' a pesar de que probó en el mundo de los realities con su participación en 'GH VIP 3'. Por tanto, el aspirante se encontraba entre José Antonio León, Patricia Pérez, Antonio Montero y Terelu Campos.

Pues bien, ayer viernes, además de oficializarse que la actriz Beatriz Rico se embarca en la aventura más extrema de la televisión, la lista de colaboradores candidatos se redujo a tres al excluir a otro más. Y en esta ocasión fue Patricia Pérez. Bea Archidona y Santi Acosta le trasladaron la noticia.

"El próximo colaborador que descartamos y que no va a ir a 'Supervivientes' es Patricia Pérez", indicó la presentadora. "Oh, no puede ser. Vaya noche llevo, entre lo de Patón, Jaime Ostos y ahora esto... Me da una pena no ir", reaccionó llevándose las manos a la cabeza. Evidentemente, sus palabras eran irónicas y así las interpretó Jorge Javier Vázquez, invitado en plató.

De este modo, la cosa está entre Terelu Campos, José Antonio León y Antonio Montero. Uno de los tres tiene el billete directo a los Cayos Cochinos. Jorge Javier fantaseó con la posibilidad de que fuera Terelu, que se ha rumoreado mucho en los últimos días, aunque vio con altas probabilidades a Montero.