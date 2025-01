Risto Mejide se ve obligado a cortar a Irene Montero tras lo que afirma de Ana Rosa en 'Todo es mentira'

Hace dos meses Risto Mejide anunció un nuevo fichaje para 'Todo es mentira'. Ni más ni menos que Irene Montero. La exministra de Igualdad se estrenó el pasado 18 de noviembre como colaboradora del programa de Cuatro y, desde entonces, ya ha tenido varios enganchones con algunos compañeros.

El último se ha producido este mismo lunes, 13 de enero, durante un debate sobre las nuevas medidas anunciadas por Pedro Sánchez para intentar solventar el problema del acceso a la vivienda en España. En un momento dado, Irene Montero recordaba que Ana Rosa Quintana tiene más de 40 viviendas de alquiler turístico. Según la política, el gran problema de la vivida en nuestro país no es de okupación, sino de especulación inmobiliaria.

Risto Mejide le para los pies a Irene Montero

"El problema de la vivienda en España no tiene nada que ver con la okupación. Ese es un discurso de Ana Rosa Quintana que tiene un negocio inmobiliario. En realidad el problema de la vivienda en España es que la gente no tiene dinero para pagar el alquiler", ha asegurado la líder de 'Unidas Podemos'. Ante esto, Risto Mejide se ha visto obligado a pararle los pies a su compañera, saliendo en defensa de la presentadora de 'TardeAR'. "Te tengo que parar aquí porque has hablado de una compañera que no está aquí para defenderse. Como es una compañera de la casa…", le recordó el publicista.

Sin embargo, estas palabras no convencían en absoluto a la colaboradora, quien le reprochaba: "anda, que no hablamos veces de gente que no está aquí para defenderse". Y ha insistido en su argumento: “España no tiene un problema de okupación. España tiene un problema de desahucios sin alternativa habitacional que es una vulneración de derechos humanos de las personas en el peor momento de sus vidas".

"Y España tiene un problema de que las viviendas están por las nubes. Porque hay grandes fondos y grandes rentistas que las están usando para enriquecerse", ha sentenciado Irene Montero.