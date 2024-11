Risto Mejide se planta en un choque con Irene Montero en su debut en 'Todo es mentira'

Irene Montero ha debutado este lunes en 'Todo es mentira' como colaboradora. Y su incorporación al equipo del programa de Cuatro ha arrancado con tensión con respecto a Risto Mejide, con el que ha habido un encontronazo.

"¿Te puedo decir una cosa? Quiero que te comprometas a decir 'todes' todos los días que yo venga, pero en serio. Sin broma machirula", le ha propuesto la exministra de Igualdad nada más empezar su intervención. "Ya empezamos", ha reaccionado el publicista.

"¿Sabes sobre todo por qué? Porque esas personas sobre las que hablamos con 'todes' existen de verdad y normalmente lo que reciben es la incomprensión de la gente. Son personas que sufren mucho", ha defendido Irene Montero. "¿Sabes qué? Que yo soy más de la RAE y la RAE ya dice que el 'todos' incluye a 'todos', 'todas', 'todes' y a todos los 'todos' que nos pongamos a decir", le ha rebatido Risto Mejide.

"Ya, pero es que lo que no se nombra no existe, y hay personas a las que tú les haces feliz sabiendo que sabes que existen", ha enfatizado Montero. "Me encanta cómo empieza Irene Montero ya desde el primer programa", ha dicho con sorna el presentador de 'Todo es mentira'. "Cuando cambie la RAE, entonces lo diré, hasta entonces diré 'todos'", le ha cortado tajante él.

"Si dices 'todes', a lo mejor la RAE cambia más rápido de criterio", ha apuntado Irene Montero. "No creas, a nosotros no nos hacen tanto caso" , ha respondido Risto, que, a pesar de ese primer choque, le ha agradecido sus ganas de colaborar sin pelos en la lengua: "siéntete libre". Eso sí, instándole a no imponer nada: "La gracia de este programa es que cada uno, sin imponerle nada a nadie, puede decir lo que le dé la gana".

"Sin imponer, nos damos cuenta de que respetamos más a otras personas si decimos una cosa que al principio nos sonaba mal", le ha replicado en ese sentido la política de Podemos. "Yo respeto a todo el mundo, créeme, y lo comprobarás en este programa", le ha zanjado Risto Mejide mientras, con sarcasmo, se dirigía a los espectadores afirmando lo siguiente: "Como veis, esto promete".

Justo después, se ha producido un segundo rifirrafe entre Irene Montero y Risto Mejide cuando, aprovechando su estreno en 'Todo es mentira', se ha recordado la polémica por los fallos de la Ley del 'solo sí es sí' que impulsó su ministerio cuando ella lo presidía. Y en mitad de ese debate, la política ha criticado que en el programa se haya cuestionado esa ley y no también la de amnistía, y le ha dicho a Risto que "tampoco es que seas el gran representante del feminismo". "Oye, ¿y este ataque tan gratuito?", ha reaccionado él.

"Te digo una cosa, aquí la ley de amnistía, entre otras cosas, sí que se ha preguntado mucho por ella también. Y veo que has hecho los deberes con respecto a mi, pero deberías haberlos hecho también con respecto al programa. En este programa también se ha cuestionado la ley de amnistía. Asumir que no lo hemos hecho me parece por tu parte un exceso de...", le ha afeado el comunicador de Mediaset.

"No lleva ni cinco minutos y ya me ha quitado el carné de feminista. A ver qué otros carnés me quita", ha añadido Risto Mejide tras ese ataque. "No sabía que lo querías", le ha contestado ella antes de cambiarse de asunto.