Elisa Beni rompe su silencio y contesta así a Elisa Mouliaá tras anunciar acciones legales contra ella

Se abre una nueva 'guerra' en el 'Caso Errejón'. Un día después de sentarse en el plató de '¡De viernes!', Elisa Mouliáa anunció a través de sus redes sociales que iba a denunciar a una conocida colaboradora televisiva, Elisa Beni. Ya que, según la actriz, la periodista la había desacreditado y calumniado en distintos programas de televisión.

Este lunes, 20 de enero, Elisa Beni ha querido contestarla desde el plató de 'Espejo Público', donde no se ha mordido la lengua a la hora de ponerle los puntos sobre las íes. Y es que la declaración ante el juez de Mouliáa, donde dio su versión del presunto abuso sexual que sufrió por parte de Iñigo Errejón, está dando mucho de qué hablar.

Elisa Mouliaá anuncia una demanda contra Elisa Beni

"Es triste y decepcionante ver a mujer 'periodistas', que saben todas las denuncias anónimas que ha recibido este señor. Que supuestamente las han leído y estudiado bien el caso, sabiendo que él ha dimitido admitiendo comportamientos machistas, vejando a otra mujer y degradándole de esta manera. Sin saber el daño no solo que causan a mi persona con lo que cuesta denunciar, sino a toda la sociedad, en detrimento de la mujer que tantos siglos nos está costando conseguir", empezaba escribiendo la actriz en su cuenta de X.

Pero lejos de quedarse ahí, Elisa Mouliáa lanzaba un aviso a la periodista: "Elisa Beni, ¿quieres guerra? La tendrás". Poco después de esta advertencia, la actriz anunciaba una demanda contra la colaboradora: "Querida Elisa Beni el lunes interpondré una denuncia por calumnias. ¿Te lees el auto de reapertura del caso de mi exmarido por un episodio de violencia de género? Es de mayo del 23 debido a que la fiscal vio suficientes indicios y pruebas. En septiembre del 23 acudí al juzgado de violencia número 3 a desistir del procedimiento. Espero te retractes en los programas donde me has desacreditado como mujer. Qué vergüenza".

Elisa Beni responde en 'Espejo Público' a Elisa Mouliaá

Ahora, ha sido la periodista la que ha tomado la palabra para responderla. Era Susanna Griso, presentadora de 'Espejo Público', la que le preguntaba al respecto. "Es que no sé lo que dice porque no le he prestado mucha atención a esta historia", comenzaba reconociendo la colaboradora del magacín matinal de Antena 3. "Le comento que por calumnias no se denuncia, se interpone querella por centrarla", añadía Elisa Beni, lanzándole un dardo a la intérprete.

"Es que creo que hay personas que consideran que cuando las cosas no les gustan o no son las que ellos consideran que están bien, creen que hay que denunciarlo. Porque piensan que se ha cometido un delito", insistía la periodista. Acto seguido, ponía en contexto a la audiencia sobre lo ocurrido con Elisa Mouliáa: "Yo lo único que hice en el programa de la cadena hermana de esta (La Sexta) fue relatar una información. Que por cierto también va a estar en el procedimiento por la defensa de Iñigo Errejón, que es el hecho de que ella ya interpuso una denuncia".

"Ella dice que la desacreditas como mujer", le recordaba Susanna Griso. A lo que su colaboradora contestaba, con contundencia: "Yo no me dedico al espectáculo. Yo me dedico al periodismo, concretamente a estos temas. Y yo me he dedicado a ver los autos de un tema que está ahí", sentenciaba Elisa Beni.