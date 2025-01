Elisa Mouliaá sorprende al revelar lo que hará con el dinero que se ha embolsado en 'De Viernes' y Telecinco

Elisa Mouliaá se ha sentado en el plató de '¡De viernes!' este 17 de enero. Lo ha hecho tan solo 24 horas después de declarar ante el juez por la denuncia interpuesta por agresión sexual contra Iñigo Errejón.

Desde el mismo momento en el que se anunció su presencia en el programa nocturno de Telecinco, la actriz ha recibido numerosas críticas por el hecho de ganar dinero a costa de un tema tan delicado, después de negar previamente en redes que fuera a percibir alguna retribución económica por sus entrevistas televisivas. Por tal motivo, ella misma ha aclarado qué hará con el dinero cobrado por su participación en 'De Viernes' y otras intervenciones en Telecinco.

Elisa Mouliaá ha asegurado que "cualquier retribución económica que yo o mi abogado podamos obtener a raíz de esta exposición será donada íntegramente a una asociación de mujeres maltratadas, el próximo 8 de marzo ante notario". Su objetivo es "ayudar en la lucha contra el maltrato".

El motivo por el cual ha decidido romper su silencio en televisión

Y no solo eso sino que también ha desvelado que está en contacto con un gestor para crear "una asociación" con la que pueda ayudar a otras víctimas de agresión sexual. "He estado y sigo en tratamiento, por eso he engordado", ha explicado. Además, reconoce que el motivo por el que ha decidido compartir su duro testimonio es porque "esta persona (Iñigo Errejón) ha abusado de niñas y mujeres. Por eso estoy aquí, porque soy una persona que no me puedo quedar callada ante esto".

Sobre su encuentro con el exportavoz de Sumar, Elisa Mouliaá ha trasladado a '¡De viernes!' las declaraciones que ofreció el jueves al juez Adolfo Carretero. La actriz reconoce que se sintió violentada, invadida y abusada por parte de Errejón y deja claro que tiene testigos de lo ocurrido: "Yo se lo conté a mis padres, mis hermanos y a algunas amigas". Entre las pruebas que posee están un intercambio de mensajes con sus amigas, y con el propio Errejón, con el que continuó chateando después de los hechos.

"El contacto fue breve, escueto. Él me hablaba y yo contestaba. Me daba miedo no hacerlo", ha explicado Elisa Mouliaá en el programa de Santi Acosta y Bea Archidona. A la pregunta de por qué ese miedo, ella contesta que "por ser quien era. Por el poder que tenía". Además, ha querido aclarar alguno de los puntos más contradictorios de su relato, como el hecho de que decidiera subirse al coche del expolítico tras recibir la llamada de su padre, informándole de que su hija tenía fiebre.

Ante esto, la intérprete ha explicado que "yo no quería subir pero él me convenció. Me dijo que me daría su libro firmado y nada más, pero en cuanto entre por la puerta se me lanzó". Por su parte, él relató ante el juez que, al entrar en su casa, tomaron unas cervezas y puso música antes de intimar. Algo que ella niega: "No es cierto, yo soy celíaca y no tomo cerveza. La gente no suele tener cerveza sin gluten en su casa".

Respecto a la supuesta sumisión química que pudo sufrir aquella noche, Elisa Mouliaá asegura que no lo descarta porque tiene muchas lagunas de lo que ocurrió: "Desde que me puso la chupa en la fiesta hasta que estoy en el coche hacia su casa, no recuerdo absolutamente nada. Y no me explico cómo subí en el coche con él. No me lo perdono". "Es verdad que iba muy borracha porque llevaba mucho tiempo sin tomar alcohol y aquella noche bebí mucho", confiesa.

Además, reconoce que revivir todo aquello supone un infierno para ella. Motivo por el cual cayó en una depresión de la que todavía no ha conseguido recuperarse: "Llevo dos años medicada. Me costó darme cuenta que había sido víctima de un delito. Quería hacerme la fuerte, como que no había pasado nada, por eso dije al principio que no me había afectado, pero no es cierto". Y reconoce que, si dio el paso de denunciarlo, fue para ayudar a más víctimas en su situación: "Una chica iba a denunciar pero se ha echado atrás al ver lo que me está pasando a mí. Dicen que me estoy aprovechando pero ¿de qué? Si a mí esto solo me ha traído problemas", sentencia.

