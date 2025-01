Beatriz de Vicente impugna así las "incoherencias" de Elisa Mouliaá antes de su 'De Viernes'

Este viernes, se han filtrado parte de las declaraciones de Íñigo Errejón y Elisa Mouliaá en el juzgado por la denuncia de la actriz y presentadora al ex político de Sumar por supuesto abuso sexual. Y en 'Más vale tarde' han analizado ambas declaraciones con Beatriz de Vicente señalando las incongruencias de Elisa en sus diferentes versiones.

Así, el programa de Iñaki López y Cristina Pardo ha hecho un repaso pormenorizado de todo lo que dijeron tanto Íñigo Errejón como Elisa Mouliaá ante el juez. Según el político el sexo que mantuvieron ambos fue consentido y según él mantuvieron una conversación y una relación normal posteriormente hasta abril de 2023.

"Lo cierto es que tanto Elisa como Errejón tuvieron contacto durante mucho tiempo y no hicieron nunca en ningún momento referencia a la noche de autos. De hecho, Errejón pretende poner como prueba los mensajes a través de varias redes sociales, excepto una que es donde mantenían conversaciones subidas de tono en Telegram", exponía Iñaki López.

Tras él, era la abogada Beatriz de Vicente la que tomaba la palabra para hacer su análisis de las declaraciones de Errejón. "Si valoramos solo esta declaración respondió, y esto es un indicio de veracidad, a todas las partes salvo a la acusación popular. Se prestó a contestar a las preguntas de la acusación particular, cosa distinta es que no se le formularan. A mí me parece que es una declaración coherente. He oído decir por parte de la acusación popular que hubo contradicciones, que a mí me digan cuáles porque yo no las encuentro", sentenciaba.

"Si existe el mensaje de cómo está su hija y se puede demostrar que posteriormente se mantuvo una relación de mensajes casaría mal con esa dinámica de una agresión sexual en la que se llega a relatar hasta un forcejeo", proseguía destacando Beatriz de Vicente en 'Más vale tarde'.

Posteriormente, Iñaki López ponía sobre la mesa que uno de los testigos que va a presentar la defensa de Elisa Mouliaá es la terapeuta de la actriz y que también serviría para explicar por qué tardó tanto en denunciar. "No dejan de ser testigos de referencia, no es un testigo que estuviera en la fiesta. Hay muchas sentencias y autos que se han archivado porque entre las partes con posterioridad a una presunta agresión sexual ha habido una buena relación", aseveraba la abogada y criminóloga.

Beatriz de Vicente hace un análisis de las incoherencias del relato de Elisa Mouliaá

Después, 'Más vale tarde' se hacía eco de las declaraciones de Elia Mouliaá ante el juez en la que llegaba a dejar entrever que Errejón podía haberle echado algo en la copa. Y ha sido ahí cuando Beatriz de Vicente se ha mostrado contundente. "Yo con todos los respetos, y vaya por delante para no herir sensibilidades, que yo no estoy poniendo en duda la versión de Elisa Mouliaá, no digo ni que mienta ni que falte a la verdad. Pero soy abogada desde hace casi 30 años, yo leo esta declaración y veo incoherencias en la propia declaración", advertía la colaboradora.

"Dice que no tiene conexión con él pues si no tiene conexión, ¿le invitas por cortesía? Cosa que no se entiende. La primera interacción del beso da hasta tres versiones. Una dice que lo interpreta como una broma, luego dice que es algo muy violento y al ministerio fiscal dice que le da risa. Discúlpeme, ¿es una broma, es violento o le da risa? Porque son cosas diametralmente opuestas", recalcaba Beatriz de Vicente mientras Iñaki López trataba de decir que podía haberse sentido violentada y reaccionara con una risa nerviosa.

"Dentro de la habitación también hay incoherencias. En un momento dado dice que se siente incómoda, luego habla de violencia y luego directamente de forcejeo. Forcejeo dícese de oposición y resistencia física a otro. Oye es completamente diferente sentirme incómoda a forcejear con alguien", incidía la abogada en el programa de La Sexta.

Tras escuchar a su compañera, Loreto Ochando trataba de dar la cara por Elisa Mouliaá asegurando que ella no era nadie para poner en duda lo que declara la actriz y presentadora. "Nadie pone en tela de juicio nada", se defendía Beatriz de Vicente. "Yo no pretendo reinterpretar a Bea, pero lo que entiendo que decía Bea es que como experta en una situación en la que solamente estaban dos personas, el relato de la acusación tiene que ser firme y coherente mantenido en el tiempo, no es que cuestione a Elisa Mouliaá sino que judicialmente tiene que ser coherente", recalcaba entonces Cristina Pardo.