Beatriz de Vicente pone el foco en cuál podría ser la causa del apagón eléctrico en La Sexta: "Nos lo habrían dicho"

Este lunes 28 de abril pasará a la historia por ser el día del apagón masivo en la Península Ibérica durante todo el día. Una grave caída del sistema eléctrico que ha llevado a las cadenas de televisión a tener que alterar sus programaciones. Así, La Sexta cancelaba 'Zapeando' y emitía un especial de 'Más vale tarde' durante toda la tarde en el que se analizaba todo lo sucedido. Y Beatriz de Vicente no dudaba en hablar sobre la posible causa.

Y es que no hay duda de que el detonante sobre este apagón masivo que ha afectado a España y Portugal es la gran incógnita todavía. Y durante la tarde todas las hipótesis estaban abiertas, tal y como el propio Presidente del Gobierno reconocía.

"Yo me pregunto, Cuartango, qué tendrá que decir Europa porque al final formamos parte de un grupo poderoso como es el caso de Europa, que tampoco se ha manifestado mucho. Es verdad que la responsabilidad primera es la del jefe de gobierno de este país que nos tiene que decir qué es lo que ocurre", planteaba Iñaki López a sus colaboradores entre los que estaba el periodista Pedro García Cuartango, la abogada Beatriz de Vicente y el profesor de relaciones internacionales, Pedro Rodríguez.

"Eso está muy vinculado a las causas de este gran apagón. Si realmente fuera una avería o provocado por un fenómeno atmosférico Europa no tendría nada que decir. Si es un ciber ataque de Putin como estaba sugiriendo Pedro pues entonces esto sería una especie de declaración de guerra no a España, a Europa y a la OTAN y tendría gravísimas consecuencias pero no sabemos", contestaba García Cuartango.

Tras ello Iñaki López recalcaba que "esto lo estamos mirando siempre desde un posible ataque con una intencionalidad política" . "¿Puede ser por una intencionalidad económica?", cuestionaba. "Aquí nadie está pidiendo el rescate que se sepa", contestaba Pedro Rodríguez.

Y era entonces cuando Beatriz de Vicente tomaba la palabra para dejar caer cuál podría ser la causa de este gran apagón. "También puede ser un ciber ataque que no tenga detrás una intencionalidad bélica ni económica. Tambien hay personas que…", trataba de decir la abogada. "Pero puede ser un aviso o una advertencia", le replicaba Juan Ramón Lucas.

"La capacidad de hacer este nivel de daño no está asociada a un adolescente frustrado en el sótano de la casa de sus padres", defendía Pedro Rodríguez. "Pero estamos pensando en una mafia por ejemplo", aseveraba Iñaki López. "No, estamos pensando en un estado. Hay estados muy mafiosos", le corregía Rodríguez.

En ese momento, Cristina Pardo recordaba a la audiencia que "estamos especulando realmente". "Es que a falta de información no tenemos otra cosa", recalcaba Beatriz de Vicente. "No tenemos información y lo que nos ha dicho el presidente del Gobierno es que ellos no descartan ninguna hipótesis, que es decir bastante pero estamos seguros de que ellos tienen más información y hay algún motivo por el que no nos lo están contando", añadía la presentadora. "Bueno, si hubiera sido algo meteorológico nos lo habrían dicho", sentenciaba Beatriz de Vicente.