Joaquín Prat hace este inequívoco vaticinio sobre Elisa Mouliaá que, de confirmarse, traerá mucha cola

Adolfo Carretero, el juez que instruye el caso Elisa Mouliaá e Íñigo Errejón, ha generado mucha polémica por sus preguntas durante el interrogatorio del pasado jueves. Un interrogatorio que se ha filtrado y que ha sido debatido en 'Vamos a ver'. Joaquín Prat y Patricia Pardo han expresado su punto de vista, reflexionando sobre la dureza de los juicios penales.

Carretero, tildado por compañeros de la judicatura como "un juez particular", insinuó que la denuncia de Elisa al ex portavoz de Sumar podría estar motivada por despecho. Estas palabras han llevado a figuras públicas a pronunciarse. Entre ellas, el presentador de las mañanas de Telecinco, que ha sido claro al decir lo que piensa sobre el trato recibido por la actriz durante su declaración.

Tras ver las imágenes, Joaquín Prat ha manifestado que él ve correcto que sea "incisivo", pero cree que "no es necesario" que utilice ciertos términos "preguntando a una mujer que dice haber sido agredida sexualmente". Tampoco ve ético ni normal que se haya filtrado el interrogatorio: "Aunque sea tirar piedras contra nuestro propio tejado, que trascienda este interrogatorio nos parece lo más normal del mundo, ¿no? A mí no, y menos normal me parecería si el interrogado soy yo".

Además, Joaquín Prat ha lanzado un vaticinio muy crudo que, de confirmarse, traerá mucha cola: "Yo solo saco una conclusión clara, y es que el juez no se cree a Elisa Mouliaá. En un momento dado, el juez le dice: 'No, claro que no hubo nada', y me lleva a pensar que va a archivar la causa".

Por su parte, Patricia Pardo, copresentadora del programa, ha condenado la actitud y las formas del juez durante el interrogatorio, cuestionando su forma de dirigirse a la denunciante: "Lo que me parece más grave son los juicios de valor y que él plantee sus conclusiones".

La comunicadora gallega también ha criticado el inicio del interrogatorio, cuando el juez advirtió a Mouliaá que haría preguntas "inconvenientes". "Entiendo que le puede decir 'molestas', pero si no convienen, entonces, señoría, no las formule. Cuando hay una denuncia por agresión sexual que se sustenta únicamente en la declaración de la víctima porque no hay más indicios ni pruebas evidentes, tienen que convivir las tres premisas: persistencia, coherencia y ausencia de ánimo espurio", ha sentenciado.