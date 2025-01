Silvia Intxaurrondo deja clara su postura con Elisa Mouliaá por un detalle que llama mucho la atención

Después de que se hayan filtrado partes de las declaraciones de Íñigo Errejón y Elisa Mouliaá en el juicio por la denuncia de supuesto abuso sexual todos los programas están analizando las maneras de dirigirse del juez Alfonso Carretero a la actriz. Es el caso de 'La hora de La 1' donde Silvia Intxaurrondo ha sido clara al sentenciar lo que le parecía este interrogatorio.

"TVE ha tenido acceso a la declaración de Íñigo Errejón y de Elisa Mouliaá. Unas declaraciones que son totalmente opuestas y en las que llama la atención el incisivo interrogatorio del juez a la actriz", empezaba destacando la presentadora al dar paso a las imágenes.

Y es que si hay algo en lo que todos están poniendo el foco es en la manera en la que el magistrado instructor del 'caso Errejón' se dirige a la actriz Elisa Mouliaá utilizando términos incisivos y cómo en cambio con Íñigo Errejón se muestra completamente diferente. Asimismo, a la hora de preguntar a la actriz el juez también llega a cuestionarla en varias ocasiones.

"Lo que llama la atención es la actitud del juez cuando toma declaración a la actriz en momentos como este que van a ver", advertía Silvia Intxaurrondo dando paso a nuevas imágenes. En ellas se escuchaba decir al juez Alfonso Carretero lo siguiente: "¿Usted le dijo que parara?", le preguntaba. "Sí, le dije que me estaba sintiendo muy incómoda", contestaba Elisa. "No muy incómoda no, que me dejes en paz, no me toques, ¿dijo algo de eso?", se oye decir al juez.

RTVE ha tenido acceso a la declaración de Iñigo Errejón y de la actriz Elisa Mouliaá del pasado jueves. Durante el interrogatorio, hubo varios momentos de tensión.



▶#Canal24horas: https://t.co/0Ix6dDs3KF pic.twitter.com/B9urDRGST4 — RTVE Noticias (@rtvenoticias) January 20, 2025

"Llama la atención el tono. Es verdad que es muy incisivo en todo, pero aquí y usted le dijo, se bajó las bragas y yo no sé si esto es lo habitual", remarcaba después Marc Sala antes de abrir el debate a sus compañeros. "Especialmente con ella. No es lo habitual que un juez tenga un papel protagonista en unas declaraciones de investigados porque lo que suelen hacer los jueces es gestionar las declaraciones en cuanto a las acusaciones y las defensas pregunten y ellos intervienen cuando tienen alguna duda pero no tienen tanto protagonismo", explicaba Mateo Balín.

"Hay momento violentos cuando le dice cuánto tiempo le estuvo chupando las tetas"

Después Silvia Intxaurrondo no dudaba en destacar que "hay momentos violentos como cuando le dice literalmente 'cuánto tiempo le estuvo chupando las tetas'". "Y es una mujer que ha denunciado supuestamente una agresión sexual y se encuentra con un juez así", manifestaba la presentadora de 'La Hora de La 1'.

"A mí me ha parecido lamentable. Tú, Mateo lo comparabas con el caso de las mascarillas pero es que no es comparable. Estamos hablando de delitos diferentes y en este caso estás revictimizando a la víctima clarísimamente y con un tono absolutamente no necesario. Yo siempre digo que los jueces pueden utilizar las palabras que quieran y llevar la instrucción como quieran pero a veces el tono de la voz y la manera de llevar un interrogatorio debería ser proporcional", exponía Euprepio Padula.

Por su lado, Mayte Alcaraz del diario ABC se sumaba a las críticas al juez asegurando que "si yo me veo sometida a este interrogatorio me siento acosada y violentada por segunda vez, se me está revictimizando". "Se puede ser incisivo y confrontar dos versiones pero no acudir a ese tipo de lenguaje que es meter el dedo en el ojo a una señora que ha pasado una situación difícil", añadía. "No es incompatible ser incisivo, ser riguroso, ser duro en los interrogatorios y llegar a estos niveles absolutamente inaccesibles contra una mujer que ha ido a denunciar un hecho absolutamente impresentable por parte de un señor", incidía la colaboradora de 'La Hora de La 1'.

Después, Marc Sala daba paso a otro fragmento en el que el juez le preguntaba a Elisa Mouliaá por qué tardó tres años en denunciar a Errejón y si lo había hecho por despecho. Tras ello, Silvia Intxaurrondo se hacía eco del mensaje de la ministra de Igualdad, Ana Redondo. "A mí me llama la atención que en un momento determinado este magistrado que habla de bajar bragas y de chupar tetas le dice a Elisa Mouliaá 'cuidado que me está tratando de tú y me tiene que tratar de usted'. Vamos que para lo que quiere si habla de sensibilidad", sentenciaba la presentadora.

Y siguiendo el debate, Silvia Intxaurrondo ponía otro tema sobre la mesa. "Lo que me llama muchísimo la atención visualmente es que veo que el magistrado estará sentado, los abogados están sentados y la víctima está de pie. Si fuese pequeño el trance que está pasando contando a absolutos desconocidos como le agredieron sexualmente supuestamente y tiene que estar de pie delante de un juez, lo cual es mucho más incómodo. ¿Esto es lo habitual en los juzgados?", cuestionaba la presentadora. "Bueno es a criterio del juez", aclaraba Mateo Balín.

"¿Qué importancia tiene que haya dimitido o no Íñigo Errejón y si antes pensaba una cosa y ahora piensa otra? ¿Por qué el magistrado no se centra en la demanda que tiene delante y determina si se ha producido una agresión sexual o no? Es que es alucinante", concluía Intxaurrondo. "Porque toma el camino de cuestionar, sobre todo a la denunciante y a quién debería proteger mucho más, pero también de cuestionamiento político a Íñigo Errejón", respondía Raquel Ejerique. "Pero es que los jueces no están para opinar si políticamente es aceptable o no, están para emitir sentencias", sentenciaba Euprepio Padula.