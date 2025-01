Antonio García Ferreras estalla como nunca por lo ocurrido con Elisa Mouliaá en 'Al Rojo Vivo'

El juicio que investiga a Íñigo Errejón por un presunto delito de agresión sexual a la actriz Elisa Mouliaá está trayendo mucha cola. Sobre todo debido al duro interrogatorio al que sometió el juez Adolfo Carretero a la denunciante. Unas imágenes que están siendo muy cuestionadas, y que ha abordado Antonio García Ferreras en su mesa de debate este martes en 'Al Rojo Vivo'.

"Hay polémica en como el juez Adolfo Carretero ha interrogado tanto a Íñigo Errejón como a Elisa Mouliaá. Fíjense, este es uno de los momentos. Algunos dicen demasiado violento, demasiado insensible, tendría que haber medido más sus palabras", ha empezado introduciendo Ferreras a los espectadores, sumándose así a las voces de otros televisivos como Risto Mejide o Pedro Ruiz.

"Empiezan las cosas un tanto peculiares de esta denuncia. Usted se sintió violentada, pero vamos a ver, usted es una persona acostumbrada a tratar con el público. Su profesión es actriz. ¿No es capaz de decir a este señor 'cómo me dices esto'? Es que no lo entiendo porque se sintió violentada", preguntó incrédulo el magistrado de instrucción del 'caso Errejón' en su interrogatorio a Elisa Mouliaá, que en otro momento le exigió a la actriz hablarle de usted, y que ha mostrado 'Al Rojo Vivo'.

RTVE ha tenido acceso a la declaración de Iñigo Errejón y de la actriz Elisa Mouliaá del pasado jueves. Durante el interrogatorio, hubo varios momentos de tensión.



▶#Canal24horas: https://t.co/0Ix6dDs3KF pic.twitter.com/B9urDRGST4 — RTVE Noticias (@rtvenoticias) January 20, 2025

Acto seguido, Antonio García Ferreras ha puesto sobre la mesa si el juez debería haber tenido más sensibilidad en el interrogatorio. La periodista Pilar Gómez ha querido dejar patente que su actuación "es impresentable". "Habrá que ver si el juez se ha leído que a partir de la ley del 'solo sí es sí' hay ciertas preguntas que no pueden hacer a las víctimas. En los próximos meses este tipo de denuncias van a ser tratadas por jueces con una formación.

"Este señor lo que hizo, al margen de las contradicciones de la declaración de la propia víctima, es un acoso continuo. Repregunta, no le deja hablar, tráteme de usted. Esto no es una revictimización, es que es para salir y denunciar a este juez", ha estallado la tertuliana. "Este tipo de personas tenían que ver desde el CGPJ si se abre una investigación, porque no se puede permitir que se haga esto. Yo me siento violenta. La trata como si fuera una basura", ha añadido Gómez.

Sin embargo, el presentador de 'Al Rojo Vivo' ha querido hacer hincapié que en sus declaraciones después del interrogatorio Elisa Mouliaá aseguró "que se había sentido bien tratada por el juez". Un argumentario que también ha compartido el abogado de la actriz, quien ha defendido que el interrogatorio de Carretero fue imparcial y que prefiere jueces así de duros, justificando que es normal que fuera tan incisivo ante una denuncia tan grave.

Antonio García Ferreras explota por las imágenes del juez Adolfo Carretero con Elisa Mouliaá

Antonio García Ferreras, ante el polémico interrogatorio del juez a Elisa Mouliaá

Una respuesta que no ha convencido a Antonio García Ferreras, quien ha dejado clara su opinión sobre el incisivo interrogatorio del juez a Elisa Mouliaá. "La verdad es que el tono, las formas, las palabras utilizadas, la manera de preguntar. Es que te rechinan de una manera. Te genera una sensación de falta de empatía", ha denunciado alto y claro el comunicador de La Sexta.

Una opinión a la que se ha sumado el periodista Juanma Romero: "Discrepo de la estrategia de defensa. Es muy libre de defender a su clienta como quiera. Pero desde luego es impresentable que haya jueces que violenten de esta manera así a las víctimas, que son las que tienen que estar en el centro. Y son las que deberían saber que después de la ley del sí es sí todavía más lo que importa es el consentimiento. Lo que me preocupa es como se pueden sentir muchas víctimas de presuntas agresiones y abusos al ver este tipo de imágenes", ha rematado.