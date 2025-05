Silvia Intxaurrondo no se corta al sentenciar a Melody en plena polémica y remata dando en la clave

Este martes, Silvia Intxaurrondo visitaba el plató de 'La familia de la tele' para hablar de su primera novela "Solas en el silencio". Y la presentadora de 'La Hora de La 1' no ha dudado en posicionarse sobre la polémica en torno a Melody tras su rueda de prensa en RTVE después de decir que no quería hablar de política porque no podía hacerlo por contrato. Algo que es falso y que el ente público se dedicó a desmentir con un comunicado.

"Escucha una cosa, yo llamé a Valldeperas para decirle, ¿me haréis un hueco en 'La familia de la tele' ahora que estáis en la cresta de la ola no?", le comentaba Intxaurrondo a María Patiño. "Me han dicho que te enfadaste porque no te invitamos al desfile", le decía su compañera. "Es que, ¿cómo se os ocurre? O una sea todo el mundo está ahí, a mí como espectadora me habría encantado estar ahí. Y yo pensé como no se les ocurre a los compis de 'La familia de la tele' poner una primera fila para una persona que se levanta tan pronto", le contestaba la vasca.

Tras ello, 'La familia de la tele' abordaba lo que pasó con Melody al decir que no quería hablar de política y que ella quería la paz pero en todos los sitios. "Es un argumento muy propio de un determinado sector", recalcaba María Patiño antes de dar paso al vídeo en el que se veía a la artista mintiendo en su comparecencia asegurando que no podía manifestarse por contrato.

"Yo creo que expresarse políticamente puede hacerlo, de hecho hay muchísimos candidatos que lo han hecho y no ha pasado absolutamente nada. Hay que ver si está escurriendo el bulto, o si lo que está pensando Melody es que si yo digo lo que realmente pienso va a arder Troya y las consecuencias para mí como artista van a ser terribles", empezaba opinando Silvia Intxaurrondo.

"Tenemos que pararnos y pensar cómo hay una persona en este país que no quiere posicionarse sobre los derechos humanos, porque cree que alguien en su cabeza la va a poner una etiqueta política y ya se acabó una parte de sus contratos o que le va a traer consecuencias en sus actuaciones. Pues eso no tiene ningún sentido", reflexionaba la presentadora de 'La Hora de La 1'.

En ese sentido, María Patiño ponía sobre la mesa en que se escudara en algo que era falso y no fuera valiente de decir que no quería hablar y ya está. "Una cosa es la letra de la canción. Otra cosa si me apuras es que diga yo en el festival de Eurovisión no me quiero posicionar. Pero hemos acabado. ¿Qué evita que Melody no se posicione políticamente?", cuestionaba entonces Intxaurrondo.

"Pues o ella no quiere o hay un obstáculo que hace que ella no pueda expresarse. Que no pueda expresarse, imagínate el nivel. A veces es simplemente miedo porque si digo lo que realmente pienso se me van a cancelar los contratos y probablemente no pasaría nada ehhh", proseguía destacando Silvia Intxaurrondo.

Después María Patiño incidía en que si condenas el genocidio de Palestina pareciera que te olvidas de otros problemas. "Yo creo que posicionarse en contra del genocidio que está habiendo en Gaza es un tema de derechos humanos, aquí política no hay. Nosotros velamos por los derechos humanos y España se ha posicionado en su mayoría pues qué impide posicionarse?", sentenciaba Intxaurrondo.

Era entonces cuando la presentadora de 'La familia de la tele' preguntaba si es cierto que hay artistas que pueden tener problemas en algunos ayuntamientos por posicionarse políticamente. "Si lo tienen, tienen que denunciarlo porque eso es insoportable. Que un cantante, que un periodista, que un presentador, que un actor no pueda posicionarse políticamente, ya no te digo de derechos humanos, y que por eso se le cancelen contratos pues que lo denuncien. A veces solo es miedo", añadía al respecto Silvia Intxaurrondo.

Por otro lado, Silvia Intxaurrondo defendía que RTVE le ha abierto las puertas a Melody para que pudiera decir lo que quisiera. "Yo entiendo que ella esté cabreada y esté hasta aquí, lo entiendo humanamente. Y también entiendo que creo que no se ha abordado, que ella no ha hecho la actuación que ha querido porque se pacta con TVE y porque la candidatura no es de Melody. Lo entiendo perfectamente y entiendo la amargura de un artista que dice que he encajado un fracaso con una apuesta que no era 100% la mía. Porque cuando tú eres un artista o un presentador y te encargan un proyecto y luego los jefes opinan pero quien se pone delante de la cámara eres tú, si te equivocas, te estampas pero no con una apuesta con la que han opinado un montón de personas", concluía.