Cayetano Rivera tumba así la colaboración de Gonzalo Miró en su choque en 'Espejo Público'

Cayetano Rivera aterrizó este miércoles en el plató de 'Espejo Público' para ofrecer su entrevista "más personal" tras comunicar su retirada del toreo. Nada más llegar, Susanna Griso le recibió asegurando que ese plató era "como su casa", pero el invitado no tardó en desmarcarse. Fue entonces cuando el hijo de Carmina Ordoñez señaló a Gonzalo Miró con el reproche menos esperado.

"Me gustaría tomarme un tiempo para descansar, reflexionar un poco sobre lo que quiero hacer, aunque algo ya he pensado. Reflexionar sobre dónde quiero estar y cómo llegar allí", comenzó explicando el torero cuando los colaboradores de 'Espejo Público' le preguntaron por lo próximo que hará tras su retirada.

Pero no fue hasta cuando se sentó junto a Susanna Griso y el elenco de colaboradores del matinal de Antena 3 cuando Cayetano Rivera aprovechó para lanzar una pulla. "Bueno, decías antes que estaba como en casa, pero no sé yo, eh. Algunas de las opiniones que dais aquí no son las mías", espetó el torero dejando a la presentadora descolocada y a Gonzalo Miró temiendo lo peor.

"Uy... ¿en quién estás pensando? ¿En Gonzalo?", preguntó Susanna Griso para esclarecer su inesperado dardo. Y el hijo de Pilar Miró no perdió tiempo y se apresuró a defenderse, ya que se había dado por aludido desde el principio. "Escucha Cayetano, aquí el único que no juega en casa soy yo, eso seguro", señaló con sorna el colaborador.

Pero Cayetano Rivera quiso aclarar que Gonzalo Miró no era con el único de los tertulianos con el que discrepa, pues en ocasiones tampoco comulga con las opiniones de Rubén Amón. "Lo bonito es poder hablarlo y que cada uno aporte su punto de vista", aseguró el invitado de este miércoles.

"Gonzalo viene tres días, le podemos quitar uno"

Y el colaborador de 'Espejo Público' no dudó en seguir probando la paciencia del torero cuando discutían sobre su futuro laboral tras su despedida de los ruedos. "¿Te puedes dedicar a la televisión?", preguntó Miró mientras Susanna Griso secundaba por completo la oferta. "Te lo iba a decir, si quieres hacer tus pinitos aquí, eres bienvenido", aseguró la presentadora.

"Gracias por la propuesta", respondió sonriente Rivera antes de que Miquel Valls arremetiese contra su compañero. "Gonzalo viene tres días, le podemos quitar uno", comentó con sorna el catalán, pero el torero insistió en que quería coincidir con Gonzalo Miró. "No, yo quiero venir cuando esté Gonzalo, cuando esté él", señaló el hijo de Carmina Ordoñez.

"Para que discutas con él", añadió entonces en tono de burla Susanna Griso, que miraba de reojo a su colaborador con el que a menudo comparte desacuerdos en las tertulias. "No te aconsejo el porvenir de tertuliano...", le advirtió entonces Rubén Amón. "¡Y que lo digas tú que estás de tertuliano en todas partes!", terminó espetando Cayetano Rivera entre risas de los colaboradores.