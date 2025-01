'Espejo Público' con Susanna Griso se apunta la entrevista en exclusiva a uno de los rostros más perseguidos

Desde este lunes, 'Espejo Público' no ha parado de cebar que el miércoles iban a tener una entrevista que iba a dar mucho que hablar en su sección de corazón y entretenimiento. Así, el espacio presentado por Susanna Griso ofrecía diferentes pistas sobre el invitado que se sentaría para hablar largo y tendido de su vida.

Así, Gema López conectaba el lunes con uno de los redactores de 'Más Espejo Público' que se encontraba en la redacción para dar algunas pistas. "Llevamos meses detrás de este personaje. Es un personaje de primerísima línea del corazón", avanzaba Adrián Pérez.

Tras ello, el redactor y guionista de 'Espejo Público' ofrecía algunas pistas como que "nunca ha estado en este edificio", "famoso más allá de Europa", "desde que nació sale cada semana en las revistas" y "o le amas o le odias".

No obstante, Susanna Griso matizaba una de las pistas al decir que lo de que no había estado nunca en Antena 3 era mentira pues ella misma le había podido entrevistar en alguna ocasión. No obstante, aseguraban que nunca se había abierto en canal como hará este miércoles.

Finalmente, este martes, Susanna Griso revelaba la identidad del invitado que se sentará este miércoles en el plató de 'Espejo Público'. Así, la presentadora anunciaba que será el torero Cayetano Rivera. Cabe recordar que el hermano de Fran Rivera lleva siendo actualidad en los últimos meses a raíz de su relación con Maria Cerqueira Gomes tras su separación de Eva González.

"¿Va a hablar de todo?", cuestionaba entonces Miquel Valls. "Yo creo que en esta ocasión va a hablar de todo. Lo creo y lo espero de verdad, y si no, pues nosotros intentaremos que así sea", advertía Gema López al respecto. Y es que no es habitual que Cayetano Rivera hable de su vida personal a diferencia de su hermano Fran, que sí que se ha sentado en platós y ha dado exclusivas en revistas.