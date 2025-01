Gonzalo Miró se enfrenta con Nuria Roca por lo que suelta sobre el caso del novio de Ayuso en 'La Roca'

Este domingo, 'La Roca' ponía sobre la mesa las novedades sobre la investigación al fiscal general del Estado por la supuesta filtración de los datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y en pleno debate, Gonzalo Miró no dudaba en encararse incluso con la propia Nuria Roca al cuestionar a la justicia a la hora de hablar de los posibles delitos cometidos por el novio de la presidenta de Madrid.

Y es que el debate de 'La Roca' derivaba en hablar cuál de las dos causas era más importante: si la imputación del fiscal general o la investigación sobre Alberto González Amador. "Son dos causas, una se tiene que resolver y la otra también", defendía Nuria Roca. "Pero una tapa a la otra", exponía Nativel Preciado.

Después Juan del Val tomaba la palabra para expresar su opinión al respecto. "Ayuso es la primera que convierte a su novio no en un ciudadano particular que es lo que yo creo que es y es cuando comete el primer error que es convertirle en alguien que tiene que ver con ella directamente. Esto es una cosa y a partir de ahí claro que es un defraudador más, de primer o segundo grado", recalcaba el escritor.

"Yo no digo que este ciudadano sea ejemplar porque tiene toda la pinta de que no lo es. Pero hablar o equiparar de los hechos que haya podido cometer este ciudadano es lo que hay que señalar y que el fiscal general del estado filtre presuntamente información de un ciudadano aunque haya sido un asesino me parece que no es equiparable. Lo que realmente es confundir es equiparar una cosa a la otra", sentenciaba del Val antes de que Gonzalo Miró expusiera su opinión.

Así, Gonzalo Miró no dudaba en salirse del redil ante lo que estaban exponiendo todos los colaboradores de 'La Roca'. "La escala de importancia que le de cada uno a un tema es muy subjetiva. De los problemas de Hacienda de Alberto Quirón nos enteramos por la prensa y por un correo de Miguel Ángel Rodríguez y luego ya la fiscalía pero era un tema que ya se conocía cuando se supone que se filtra ese correo", empezaba diciendo el colaborador.

"A mí me puede parecer importante hasta cierto tiempo que el fiscal general entre en esta guerra y filtre no se concretamente qué dato que no se supiera, pero bueno le puedo dar importancia o no. Pero sí me parece muy importante de quién cobra la pareja de Ayuso, con qué dinero paga el piso donde vive la presidenta de la Comunidad de Madrid", proseguía destacando Gonzalo. "Pero no es excluyente", le replicaba Fernando Garea.

"Yo no digo que sea excluyente, yo estoy diciendo a que le doy yo más importancia y lo que creo que es más importante. Yo interpreto que todo el entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid se beneficia de una manera u otra directamente de la Comunidad de Madrid. Y a mí eso me parece bastante más importante que un correo filtrado por el fiscal general del Estado y a lo mejor hay más gente que también lo piensa", incidía Gonzalo Miró.

Nuria Roca y Gonzalo Miró se enzarzan por la justicia

Tras ello, Nuria Roca le decía a su compañero que daba igual lo que cada uno piense de que es lo más importante. "Pero lo que consideremos cada uno más o menos importante nos tiene que dar igual porque son los jueces quienes tienen que dilucidar estos temas", defendía la presentadora. "Y lo que ponemos poco encima de la mesa es que Quirón se beneficia de las medidas que toma Ayuso con respecto a la sanidad madrileña y luego resulta que el novio de la presidenta contrata con esta empresa, de eso si que se habla poco y es muy importante", sentenciaba Gonzalo.

"Pero yo confío en que sean los jueces quienes le den la importancia suficiente para ser juzgado", le espetaba Nuria Roca. "Pues vamos a hablar de los jueces porque habrá jueces de todos los colores", soltaba entonces Gonzalo. "Pero a ver yo no pienso dudar de la justicia porque entonces apaga y vámonos", aseveraba Nuria Roca. "Pero se puede dudar de la justicia", insistía Gonzalo. "Yo creo que no", agregaba la presentadora.

"Nuria, nosotros podemos dudar de la justicia y los primeros que deberían tomarse cómo es la justicia deberían ser los propios jueces. Cuando ellos han estado dando por bueno que no se renovase el Consejo General del Poder Judicial es dejar que la justicia se politice y eso se ha permitido", concluía Gonzalo al respecto.