Ramón Espinar se encara con Nuria Roca tras lo que llega a decir en 'La Roca': "Esa afirmación me duele"

Un domingo más, Nuria Roca ha debatido sobre la actualidad política con sus colaboradores. Y uno de los debates más tensos se producía al hablar del regreso de Pedro Sánchez a Valencia tras la agresión que recibió cuando acudió en noviembre tras la DANA. Precisamente sobre este asunto la presentadora mantenía un rifirrafe con Ramón Espinar.

Todo se producía después de que Juan del Val hiciera referencia al motivo por el que Pedro Sánchez no había vuelto a la Comunidad Valenciana tras lo que sucedió en Paiporta. "¿Por qué Pedro Sánchez no ha vuelto a las localidades afectadas? Pues porque la vez que fue le agredieron y porque ha pasado una cosa que va más allá de las personas afectadas y es que hay un elefante en el salón sobre el que yo no voy a pasar que es que ha habido grupos de extrema derecha organizados en tareas de apoyo a los vecinos, pero eran grupos de extrema derecha", defendía Ramón Espinar.

"Eso no es cierto", le replicaba Juan del Val a su compañero. "Yo te he dejado a ti decir lo que has querido déjame a mí. Ha habido grupos de extrema derecha organizados que son los que le agredieron. Y como eso ha sucedido", proseguía diciendo Espinar. "Bueno, dices que ha sucedido", le corregía el marido de Nuria Roca. "Pues se temían que le volvieran agredir y por eso no ha visitado el territorio con la misma tranquilidad con la que lo ha visitado Mazón, a quién han abucheado...", trataba de seguir el ex político de Podemos con su razonamiento.

"Pero eso es reducir Ramón a que la gente que critica y que cuestiona es de extrema derecha y no, sino pregúntale a los afectados", le espetaba entonces Nuria Roca mientras Ramón Espinar pedía poder acabar su explicación. "Hay una diferencia como perro no come perro, los niñatos de extrema derecha que agredieron a Pedro Sánchez a Mazón le abuchean pero no le agreden. Hay una diferencia entre el rechazo a la gestión y el odio a Pedro Sánchez que hay en determinados grupos de extrema derecha", destacaba el ex político.

Ramón Espinar cuestiona el odio de la extrema derecha y la violencia

Tras ello, Ramón Espinar aseveraba que él estaba seguro que si Pedro Sánchez acude a los territorios afectados de la DANA los afectados le abuchearían pero no le agredirían. "No lo vamos a poder comprobar pero que había grupos de extrema derecha agrediendo a Pedro Sánchez no está comprobado", incidía Juan del Val mientras otra colaboradora se sumaba a decir que eso era mentira. "Nada no le pasó nada, es un flojo y le tenían que haber dado más fuerte con el palo", soltaba Ramón Espinar. "Nadie ha dicho eso ehhh", le contestaba Juan del Val.

"No promováis un discurso de odio, se puede decir que Sánchez tendría que haber ido más y se le puede criticar lo que queráis sin cuestionar que le agredieron joder", sentenciaba Ramón Espinar. "Yo no he dicho que no le agredieran", se excusaba su compañero. "En este país hay un odio al presidente del Gobierno promovido por la extrema derecha y convertido en violencia", repetía el ex político.

"¿O sea tú estás diciendo que todos los afectados de los municipios son unos agresivos que van a agredir al presidente si va al lugar? Lo que no puede ser es que existan unos afectados de primera y otros de segunda dependiendo de si tu gobierno de tu comunidad coinciden con el del gobierno central porque aquí los afectados independientemente del color que sea están siendo las verdaderas víctimas", le replicaba Nuria Roca a su colaborador.

Nuria Roca, completamente indignada: "Como valenciana me duele"

Tras ello, Ramón Espinar le pedía que por favor le dejara contestar. "Absolutamente, pero esta gente afectada probablemente si Sánchez va allí como si va cualquier responsable político le van a poner la cara colorada, pero no son violentos, no le van a agredir", justificaba él antes de que Juan del Val volviera a cortarle. "Juan deja acabar una frase tío", le pedía. "Él no va porque no quiere que le pongan la cara colorada simplemente pero que al presidente del Gobierno le definas como un ciudadano completamente vulnerable a los grupos de extrema derecha no", defendía el escritor.

"La protesta es legítima. Ha habido protestas que no han generado violencia y hubo protestas que cuando estuvo Sánchez si que hubo violencia y ¿por qué la hubo? Pues es evidente", terminaba de decir Ramón Espinar. "Tú estás dando por hecho que Sánchez si va a Valencia le van a sacar a palos de allí", le cuestionaba Ana Isabel Martín. "A mí como valenciana sinceramente esa afirmación me duele", apostillaba Nuria Roca.