Ramón Espinar planta esta denuncia de alto calado contra el programa de Nacho Abad en directo

Ramón Espinar ha puesto los puntos sobre las íes a Nacho Abad en el programa de 'En boca de todos' de este martes, 17 de diciembre, por la cobertura y enfoque de los presuntos casos de corrupción dependiendo de si están relacionados con Isabel Díaz Ayuso o con el Gobierno central.

El programa ha informado de que el Supremo ha admitido a trámite la demanda del novio de la presidenta madrileña a María Jesús Montero por atentar contra su honor. Y el presentador del programa de Cuatro ha planteado a los colaboradores de la mesa si va a prosperar o no.

Sin embargo, Ramón Espinar se ha plantado y se ha mostrado descolocado con que se optara por poner el foco en la demanda a Montero y no en ese presunto fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. "A mi en particular, me vais a permitir, que lo que me interese de todo esto no es el derecho del señor marido o novio de Ayuso", ha aseverado el político. "Es lo que estamos debatiendo", le ha subrayado Nacho para encarrilarle.

"A mí lo que me interesa es qué contratos ha tenido este señor desde que es novio de Ayuso con la empresa Quirón, que es la principal beneficiaria de los contratos sanitarios, y cómo paga la presidenta de Madrid la casa en la que vive", ha sentenciado Ramón Espinar, cabreando a Nacho Abad por saltarse el guion y no hacer caso al tema propuesto. "Y a mí lo que me interesa es que el Atleti va segundo en La liga", ha ironizado. "Es que aquí no venimos a hablar de lo que nos interesa. Yo te planteo un tema", le ha reprendido.

Ha sido justo ahí cuando el antiguo miembro de Podemos le ha dicho las cosas claras al comunicador de Mediaset. "Nacho, con todo el cariño, lo que no puede ser es que cuando la corrupción afecta al Gobierno de España y al PSOE aquí todos nos comportemos del lado de la denuncia de la corrupción y cuando la supuesta corrupción afecta a la presidenta de la Comunidad de Madrid y a su entorno aquí nos comportemos todos como su abogado defensor. Eso no puede ser, eso no puede ser", le ha espetado.

Ramón Espinar se enzarza con Nacho Abad: "Es escandaloso el cierre de filas que hay con Isabel Díaz Ayuso"

"¿Te parece que en este programa has hablado poco de la investigación contra Ayuso? ¿Te parecen pocos minutos? ¿Quieres que haga un estudio de los minutos que le hemos dedicado a eso?", le ha contrariado Nacho Abad notablemente exaltado.

"En el programa de hoy hemos dedicado mucho más tiempo con razón a hablar de una cosa (el caso Koldo) y cuando se habla de otra (el novio de Ayuso) hay un cierre de filas, macho, que es escandaloso para mí. Me parece que es escandaloso el cierre de filas que hay con Isabel Díaz Ayuso", ha denunciado Ramón Espinar sin rodeos. Un recado alto y claro a la dirección que dejaba en evidencia a 'En boca de todos'.

"A Ayuso hay que preguntarle: 'oiga, usted que vive en dos pisos que se han juntado y que tienen un valor de mercado que no se paga con el sueldo de una presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿por qué vive ahí?'", ha añadido el tertuliano. "Ramón, el próximo día me dices los minutos exactos que tenemos que hablar de Ayuso para que tú te sientas en el equilibrio de que hablamos de Pedro Sánchez y de Ayuso en lo que tú consideres", le ha arreado con sorna Nacho Abad.

"Yo estoy a gusto debatiendo aquí con vosotros. Ahora bien, a mi me parece que la ley del embudo no puede aplicarse", ha rematado Espinar, volviendo a reiterar la doble vara de medir que existe en el magacín. "Aquí no hay embudo que valga, aquí hay una tubería recta", le ha rebatido Abad antes de cambiar de asunto y seguir con el programa.