Nacho Abad da un volantazo a lo de Bárbara Rey y avisa de las consecuencias de su entrevista

Nacho Abad contó en 'Código 10', el programa que presenta junto a David Aleman en el prime time de Cuatro, con una importante exclusiva sobre el caso Bárbara Rey tras su explosiva entrevista en Telecinco con el periodista Santi Acosta y el equipo de 'De Viernes'.

La vedette habló del chantaje al emérito por primera vez, de los encuentros íntimos grabados, de cámaras escondidas, de pagos por parte del CNI (antes CESID) y de un intento de asesinato por parte de los servicios de inteligencia para quitarla de en medio y que no supusiera un escándalo para la monarquía en aquel entonces.

Y en 'Código 10' se habló directamente con Alberto Saiz, director del CNI entre 2004 y 2009, que confirmó que el organismo ayudó a Bárbara Rey, pero negó taxativamente que ofreciera dinero de las arcas públicas a la murciana a cambio de su silencio.

Nacho Abad le hizo la pregunta clave: si Bárbara Rey recibió dinero por ese chantaje al rey Juan Carlos I que ella edulcora con la palabra "préstamo". Y Saiz asumió en su intervención televisiva que, cuando entró al CNI como director, "el asunto existía", pero "no era candente", desmintiendo al mismo tiempo lo que la artista ha explicado.

"Lo que yo conozco es que el CNI estaba implicado en algunas actuaciones pero no de dinero", sentenció alto y claro. "No salió dinero del CNI, solo estaba intermediando de alguna manera en todos esos acuerdos que podían venir de atrás para que esta señora encontrara algún tipo de trabajo y siguiese recibiendo ingresos. El CNI tenía unas labores de intermediación y gestión pero no salía dinero de las arcas públicas", aseguró Alberto Saiz, dejando claro además que, cuando accedió al cargo, se suspendieron todas las actividades relacionadas con Bárbara por orden suya y del entonces ministro de Defensa, José Bono.

Un testimonio de una voz tan relevante y autorizada como la de un ex directivo del CNI que da un giro a la versión de la madre de Ángel Cristo, que siempre ha sostenido que ese dinero vino por intermediación del CNI y de los fondos reservados. En paralelo, Nacho Abad, desde 'En boca de todos', ha sorprendido este miércoles advirtiendo a su audiencia con que la entrevista del lunes en Telecinco con el equipo de 'De Viernes' puede tener graves represalias de carácter judicial.

El presentador de las mañanas de Cuatro ha destacado la "resaca sobre la entrevista histórica protagonizada por Bárbara Rey" pero, a pesar de que ha brindado un contenido jugoso que está elevando las audiencias de los programas de Mediaset, ha alertado de que "sus declaraciones más controvertidas podrían tener consecuencias legales".

En ese sentido, respecto a la clara advertencia de Nacho Abad desde 'En boca de todos', hay informaciones que apuntan a que el rey emérito tendría a su equipo jurídico revisando todas las declaraciones de la vedette en Telecinco que puedan ser demandables.