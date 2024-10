Elisa Mouliaá paraliza 'Vamos a ver' y clama en directo el grave precio de su denuncia a Errejón

Elisa Mouliaá está recibiendo multitud de críticas en las redes sociales, donde se le cuestiona sin cesar tras su denuncia a Íñigo Errejón por presunto acoso sexual. Por eso, y con el objetivo de justificarse ante los ataques, está dando la cara en redes y en los medios. Este martes, ha entrado en directo en 'Vamos a ver' con Joaquín Prat.

Mouliaá ha decidido conceder una breve entrevista en el programa matinal de Telecinco con el fin de expresar su experiencia, explicarse e instar a otras víctimas a no quedarse calladas y a denunciar para que ese tipo de actos no queden impunes.

En primer lugar, la actriz y presentadora se ha mostrado profundamente dolida por ese señalamiento en redes. "Me duele que todavía haya muchas mujeres sobre todo que duden, que cuestionen o que piensen que esto se hace por fama", ha lamentado Elisa Mouliaá, que ha dejado claro que con todo esto ella no está ganando nada, sino todo lo contrario.

Por eso, ha paralizado 'Vamos a ver' al revelar por primera vez el altísimo precio que acaba de pagar tras dar el paso y presentar una denuncia contra el ex portavoz de Sumar. "¿A costa de qué? Me acaban de cerrar el negocio, han denunciado a mi negocio digital y ya no puedo vender digitalmente. Entonces, ¿a costa de qué? Tengo una hija y tenía mi vida solucionada y ahora nada", ha denunciado Elisa Mouliaá sobre esas consecuencias personales que ha enfrentado.

"Yo quiero que quede muy claro que he hablado después de que haya habido múltiples denuncias y para decir que son reales. A mí me ha hecho lo mismo; esto es un patrón y repite el mismo guion", ha subrayado respecto a quienes se preguntan por qué ha dado el paso ahora y no hace tres años cuando sucedieron los hechos.

Además, Elisa Mouliaá ha aprovechado esa conexión en directo con el programa de Joaquín Prat para hacer un llamamiento a otras víctimas: "Les pido a las demás mujeres que denuncien". "Espero que den el paso, que estamos unidas, que no tengan miedo. Yo pensaba que se me iba a tomar por loca, pero sé que ahora estoy acompañada, sé que tengo a gente y que no estamos solas", ha apelado.

Mientras, en relación a Errejón, Mouliaá no se ha cortado y ha declarado que cree que "tiene rasgos de psicópata narcisista y cada vez se está viendo más", al tratarse de una persona "sin empatía".