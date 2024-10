Joaquín Prat lanza justo la pregunta que muchos se hacen sobre Elisa Mouliaá tras su denuncia

'Vamos a ver' ha hablado con Elisa Mouliaá en directo y ha emitido, además, sus declaraciones a agencias en las que la actriz y presentadora tacha a Íñigo Errejón de "acosador" y "psicópata narcisista". "Vuelve a dar la cara porque se ha puesto en cuestión su denuncia", ha introducido Joaquín Prat para mostrar esos totales.

"El fallo en esta chica es exponerse como se está exponiendo", ha apuntado Juan Manuel Medina, abogado y colaborador habitual del programa matinal de Telecinco en su sección de actualidad y sucesos. Una exposición tal vez excesiva especialmente por ese fragmento en el que define a Errejón como un "psicópata narcisista" sin un diagnóstico.

En ese momento, Joaquín Prat ha preguntado qué rasgos tiene una persona así en caso de que lo fuese. "Es una persona que necesita habitualmente mucha admiración, con falta de empatía y necesidad de control. Eso no es un delito en sí, es una forma de ser. El problema es cuando tiene ese perfil y poder y a través de él ejerce algún abuso", ha explicado el doctor José Miguel Gaona.

Joaquín Prat señala la pregunta clave en el caso Elisa Mouliaá

"Es bastante lastimoso ver cómo Elisa Mouliaá tiene que dar explicaciones todo el tiempo. Le preguntaban por qué no le bloqueó y por qué ahora", ha lamentado Patricia Pardo. Al hilo, Joaquín ha lanzado precisamente la pregunta que todos se formulan tras su denuncia: "¿El hecho de que ella presente la denuncia tres años después de los hechos tiene algún tipo de peso si esto llega a un juicio?".

Y Juan Manuel Medina le ha respondido a ello. "Por desgracia, sí. A la hora de considerar la tramitación de este tipo de delitos los jueces y los fiscales suelen tener en cuenta la inmediatez. En el caso de Elisa, no tenía por qué ponerse en consideración, pero sí suelen valorarlo y lo primero que le van a preguntar cuando le tomen declaración es por qué ha tardado 3 años y por qué en este momento", ha explicado el letrado.

"Desde el punto visto forense, después de 3 años, valorar el daño psicológico también es bastante discutible o difícil", ha añadido Gaona. "Hay un detalle que se nos está perdiendo. Es que a ella le da exactamente igual que haya o no un reproche penal hacia Errejón. Lo que le resulta vomitivo es ver a este tío enarbolando la bandera feminista en un atril", ha apostillado Patricia Pardo.

"Dice Elisa que no quiere ir de víctima porque a ella no le afectó. Puede ser así. Ha sucedido muchas veces. Ha ocurrido que las víctimas, pasado un tiempo y dependiendo de la persona, se reconocen como víctimas", ha planteado Joaquín Prat para defender el hecho de que la actriz haya decidido dar el paso ahora, que es lo que se está cuestionando en redes.

"Cuando a ti te agreden sexualmente, no todo el mundo reacciona igual. He visto varios casos en los que, efectivamente, el hecho de que en ese momento no le afecte no quiere decir que no seas víctima de un delito", ha valorado Juan Manuel Medina. "Está haciendo un ejercicio de coherencia y generosidad. Yo la creo al cien por cien, no me atrevo a decir que esta chica está mintiendo", ha rematado Patricia Pardo.