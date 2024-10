La exconcursante de 'Gran Hermano' Aída Nízar denuncia a Errejón ante la Policía por agresión sexual

Aída Nízar ha denunciado ante la Policía a Íñigo Errejón, según indican fuentes policiales a la Agencia EFE. Lo ha hecho días después de haber hecho público un comunicado en su perfil de Instagram donde informó del trato vejatorio recibido por el ya expolítico durante un acto en Madrid en el que, según ella, también estaban presentes Adau Colau, Xabier Domènech y otros políticos.

Según la denuncia, adelantada por OK diario, la colaboradora televisiva interpuso esta demanda en la tarde de este lunes, 28 de octubre, ante agentes especializados de la UFAM de la comisaría de la Policía Nacional en Marbella. Al parecer, el exportavoz de Sumar le hizo sentir "humillada, vejada, baboseada y repugnada".

Según cuenta la exconcursante de 'Gran Hermano', los hechos habrían tenido lugar el mes de mayo de 2015 en el Auditorio de la Universidad Complutense de Madrid, durante un acto que ella cubría para una revista catalana. "Fue al finalizar el acto cuando Íñigo Errejón se abalanzó sobre mí. Me dijo que era más guapa en persona y que tenía que cambiar mis ideas retrógradas políticas, todo esto mientras me abrazada con fuerza hacia sus partes, sintiendo claramente que tenía una erección", explica la vallisoletana.

Aída Nízar define a Errejón como un "depredador sexual"

Acto seguido, cuenta, "me besó en la mejilla derecha, dejándome restos de saliva a la vez que me pedía que le diera mi teléfono". Tras apartarlo bruscamente, sigue explicando Aída Nízar, "él se volvió a acercar y me dio un fuerte azote en las nalgas en presencia de todos los allí presentes", entre los que se encontraba Ada Colau y Xabier Domènech, a la vez que le susurró al oído: "A ver bonita, cuánto vas a tardar en seguir trabajando en Cataluña". Una clara amenaza por la cual habría callado todo este tiempo.

Según Aída, el objetivo de su denuncia es "querer dar voz a más víctimas" que, como en su caso, "no tienen la misma valentía para denunciar a este sujeto por las vejaciones, acoso y amenazas que ha cometido, dado que lo defino como lo he sentido, como un verdadero depredador sexual". Esta es la segunda denuncia ante la Policía que recibe Íñigo Errejón tras la interpuesta por Elisa Mouliaá por presunto delito sexual.