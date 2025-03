Una exconcursante de 'GH' enmudece a Broncano en 'La Revuelta' por lo que pasó sin cámaras con Aída Nízar

David Broncano se disponía a arrancar 'La Revuelta' este lunes cuando una espontánea del público paralizó la emisión al desvelar su pasado televisivo en Telecinco. Carla Pinto explicó entonces a David Broncano que ella fue la primera persona negra en concursar en 'Gran Hermano' allá por su quinta edición. Y lo que desveló sobre su sonado conflicto con Aída Nízar en la casa no dejó indiferente a nadie.

"Participé en 'Gran Hermano 5', tenía 20 y tantos años, hace muchos muchos años...", comenzó desvelando desde la bañera del público antes de que muchos espectadores en casa le pusiesen cara. Carla pasó por la casa de Guadalix de la Sierra en la edición de 2003, que pasaría a la historia por la victoria de Nuria 'Fresita' y por el debut televisivo de Aída Nízar, que vivió algún que otro problema con la espontánea.

Carla Pinto, de 'Gran Hermano 5' reaparece en 'La Revuelta' y señala a la organización por la agresión que vivió en la casa

Fue entonces cuando David Broncano comenzó a repasar en la pantalla de 'La Revuelta' los rostros que conformaron esa edición. "Es verdad que nunca había venido nadie de 'Gran Hermano'... ¿Eso sigue?", preguntó el presentador ignorando la edición de anónimos del reality y la versión DÚO con las que ha competido estos últimos seis meses. "La maldita Aída", señaló entonces Carla al ver la foto de la televisiva.

"Ese fue mi gran problema del programa. Fue la primera agresión física ¡y sin que la echasen!", espetó la espectadora, rememorando un conflicto del reality en el que Aída Nízar le arrojó un vaso de agua quedando impune por la organización del programa. "Me agredió, me insultó y no fue expulsada del programa, hoy en día la hubiesen echado", sentenció Carla.

Cabe recordar que años más tarde, Indhira Kalvani, polémica exconcursante de 'Gran Hermano 11' fue expulsada del concurso por ese mismo tipo de agresión. "Dije muy malas palabras, que le reventaría la cabeza contra el suelo, pero no lo hice", comentó entre risas las espontánea de 'La Revuelta', recordando con detalle su enfrentamiento con la ex colaboradora de 'Ni que fuéramos'.

"Hoy en día eso no se permitiría"

"Me estaba insultando, llevaba un buen rato… y no la echaron, hoy en día eso no se permitiría", insistió antes de desvelar lo que ocurrió poco después cuando ambas coincidieron en los pasillos de Mediaset entre sus apariciones en plató. "Luego tuvimos alguna que otra pelea, se puso a vacilar y le dije 'te estás equivocando nena, ahora no estás dentro' y la que acabó con una botella de agua encima fue ella", confesó la espontánea entre aplausos.

Carla Pinto fue, como ella recordó al principio de la emisión, la primera concursante negra en entrar a la casa de 'Gran Hermano' durante sus primeros tres años de emisión. Cuando comenzó su aventura televisiva tenía tan solo 23 años y era auxiliar en una clínica. Pero su paso por el reality solo duró 39 días, convirtiéndose en la tercera expulsada de la edición, tan solo dos semanas después de que Aída Nízar protagonizase la primera expulsión.