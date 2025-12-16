'Late Xou con Marc Giró' anuncia a los 4 invitados de lujo para hoy, martes 16 de diciembre en La 1 de TVE

'Late Xou con Marc Giró' continúa consolidándose como una de las citas más señaladas de la semana entre los espectadores de TVE. La semana pasada el programa volvió a convertirse en la oferta líder de la noche en un apretado duelo con 'Renacer'.

Esta semana, Marc Giró volverá a contar con cuatro invitados de lujo con los que hablará de sus nuevos proyectos, además de compartir anécdotas personales con todos ellos.

Para abrir esta nueva entrega de 'Late Xou', Marc Giró se sentará con Marta Sánchez, que presenta su nuevo disco, '40 Años 1985-2025'. Un trabajo con el que celebra sus 40 años en la música y que incluye, en su versión digital deluxe, 80 canciones, la mitad de ellas, inéditas. Con Marta Sánchez, Giró repasa también su trayectoria profesional y ahonda en algunos aspectos desconocidos de su vida personal.

El segundo invitado del programa es Eduard Fernández, que viene a hablar de su papel como Santiago Carrillo en 'Anatomía de un instante', una serie que disecciona el golpe de Estado de 1981, que acaba de ganar el Premio Forqué a mejor serie. Durante la entrevista, Eduard explica cómo se juega el físico en algunos rodajes y desvela alguno de sus "tocs".

Para concluir la noche, Marc Giró recibirá en el plató a Oriol Pla, primer actor español en ganar un Emmy Internacional, por su papel en la serie 'Yo, adicto'. Además, viene acompañado por Lluís Miñarro, director de 'Emergency exit', la última película en la que ha participado Oriol y también la última película en la que aparece la gran Marisa Paredes.