'Late Xou con Marc Giró' anuncia a los tres invitados para hoy, martes 9 de diciembre en La 1 de TVE

'Late Xou con Marc Giró' continúa consolidándose como una de las citas más señaladas de la semana entre los espectadores de TVE. Tras hacerse con el liderazgo del prime time durante la semana pasada con 11% de share gracias a la entrevista a Bad Gyal, Antonio Orozco y Carolina Yuste, el espacio de entrevistas regresa a La 1 este martes, 9 de diciembre con más sorpresas, como siempre, a las 23:10 después de 'La Revuelta'.

Esta semana, Marc Giró contará con tres invitados de lujo con los que hablará de sus nuevos proyectos así como compartir anécdotas personales con todos ellos.

✨🛗¡¡Momentazo ASCENSOR del #LateXou con Marc Giró que esta semana recibe a la maravillosa @LuzCasalOficial!!✨



También visitarán el programa el actor Luis Tosar y el rapero Ruxxo



⏰#MARTES a partir de las 23:00h en #La1 y en @rtveplay pic.twitter.com/kMlK9o04Iq — La 1 (@La1_tve) December 7, 2025

Para abrir esta nueva entrega de 'Late Xou', Marc Giró recibirá a Luz Casal, que presenta su nuevo disco 'Me voy a permitir' semanas después de su lanzamiento. Cabe destacar que la intérprete ya acudió durante la semana de su estreno a 'La Revuelta' de Broncano, donde se sinceró sobre el vínculo de uno de los temas más especiales del disco con una de las entrevistas del programa, concretamente la de Noah Higón.

El segundo invitado de la noche es Luis Tosar, otro rostro repetido con su telonero, que visitará a Marc Giró para presentar 'Golpes' la nueva película que ncabeza junto a Jesús Carroza, Teresa Garzón y Cristina Alcázar. Dirigido por Rafel Cobos, el film sigue la historia de Migueli, un delincuente que sale de prisión durante una etapa llena de cambios en nuestro país, el inicio de la décadas de los 80.

Para finalizar esta entrega de 'Late Xou', el exfutbolista, rapero, policía y creador de contenido Ruxxo visitará el espacio de La 1 para repasar su polifacética trayectoria, su trabajo en redes así como todos los detalles sobre su proyecto musical.