Hoy en La 1 de TVE: 'Late Xou con Marc Giró' anuncia a los tres invitados de este martes 2 de diciembre

TVE sigue apostando por 'Late Xou con Marc Giró' para la noche de los martes justo después de 'La Revuelta' tras ser uno de los formatos que está ayudando al buen momento que atraviesa La 1 tras cerrar con su mejor noviembre en 14 años.

Esta semana, Marc Giró contará en el plató con tres nuevos invitados con los que hablará de sus nuevos proyectos así como compartir anécdotas personales con todos ellos.

✨🛗¡¡Momentazo ascensor del #LateXou con Marc Giró y Bad Gyal!!✨



También visitarán el programa @antoniorozco y la actriz Carolina Yuste



⏰MARTES a partir de las 22:50 en #La1

Para abrir esta nueva entrega de 'Late Xou', Marc Giró recibirá a Bad Gyal, que presenta su nuevo single, 'Fuma'. Además, la cantante catalana anuncia nuevo disco y gira para 2026. Con ella, Giró también descubre los secretos de sus giras, su obsesión por Jamaica y el inmenso favor que le hizo Belén Esteban.

El segundo invitado de la noche es Antonio Orozco, que está de aniversario por sus 25 años de carrera. El cantante acaba de publicar su libro 'Inevitablemente yo', una confesión íntima sobre salud mental, éxito y reconstrucción personal. Durante la entrevista Orozco también desvela sus peculiares rituales durante los conciertos, sus problemas con la voz y su pasión por la navegación.

Para finalizar esta entrega de 'Late Xou', Carolina Yuste presenta su primera novela, 'Toda mi violencia es tuya', una obra llena de filosofía choni. La actriz también estrena documental 'Este cuerpo mío' y sorprende con sus reflexiones filosóficas y su destacado talento para el pole dance.