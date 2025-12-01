Audiencias: Antena 3 retiene su corona en noviembre y La 1 de TVE acecha con su mejor registro en 14 años

A punto de finalizar el año, las audiencias viven un constante movimiento que, con la llegada del mes de diciembre y la programación navideña, pueden dar lugar a sorpresas en forma de sorpasso. De momento, noviembre cierra con las habituales posiciones de las cadenas en el ranking, pero con subidas y bajadas significativas.

Así las cosas, Antena 3 vuelve a ser la cadena líder con un 13%, perdiendo una décima y encadenando 16 meses de liderazgo ininterrumpido. Tiene en su haber, una vez más, los programas más vistos de la televisión. La 1 de TVE (12,3%) no varía su resultado y logra su mejor noviembre en 14 años, manteniéndose en la segunda posición. Telecinco (9%) rompe su tímida tendencia al alza de los últimos dos meses y pierde 4 décimas. Logra, como viene siendo habitual, su peor noviembre histórico.

Entre las segundas cadenas no hay variaciones en la foto finish del ranking. La Sexta obtiene un 6,3%, que le lleva a liderar por 54º mes consecutivo frente a su gran rival, Cuatro, que escala 2 décimas y se queda de nuevo muy cerca con un 6%.

Por grupos, Atresmedia lidera por 31º mes consecutivo con un 26%. Le sigue Mediaset España con un 23,8%. Por su lado, el grupo RTVE registra un promedio del 17,8% en noviembre.

Antena 3 (13%) sigue líder

Arturo Valls en 'El 1%.

Antena 3 (13%) se alza de nuevo como la TV líder y lo hace creciendo respecto a hace un año e igualando su dato con respecto al mes anterior. Logra la mayor distancia en 30 años con su rival directo en un noviembre, venciendo casi el 80% de los días. Sigue imbatible en Prime Time (13,9%) y mantiene su liderazgo en la Sobremesa (18,1%).

Antena 3 continúa con el top 3 más visto de la TV y líder absoluto, que tiene entre sus protagonistas de nuevo a 'El Hormiguero' (15,5%), 'La ruleta de la suerte' (22,5%) y 'Pasapalabra' (20,3%).

En el horario estelar, destaca los aceptables datos 'El 1%' (12,9%) 'La Voz (13,3%), y 'La Ruleta Noche' (11%). Las series turcas 'Renacer' (10,9%) y 'Una nueva vida' (11,3%) se mantienen en las mismas métricas y 'La Encrucijada' (9,6%) continúa muy débil.

En la sobremesa, destaca 'Sueños de libertad' (14,3%), que continúa siendo la serie más vista de la televisión. Mientras 'Y ahora Sonsoles' (10,5%) se mantiene estable en las tardes. En las mañanas, 'Espejo Público' se mantiene (11,4%) y Karlos Arguiñano lidera su franja (17%).

'Antena 3 Noticias' (19,3%) sigue haciendo historia y sus informativos alcanzan 71 meses consecutivos como líderes absolutos y los más vistos de la TV, logrando unas distancias inalcanzables para sus competidores.

La 1 de RTVE (12,3%) obtiene su mejor noviembre desde 2011

TVE continúa su buena racha y en noviembre iguala su dato del mes de octubre marcando un buen 12,3%, su mejor mes de noviembre en 14 años.

La 1 lidera en la madrugada (9,1%), mañana (14,9%) y en la tarde (11,6%). La banda matinal, con un 14,9%, obtiene su mejor noviembre desde 2008. Logra ser además líder de las tardes, liderazgo que no ostentaba desde 2009. El España–Turquía clasificatorio para el Mundial 2026 es lo más visto del mes en televisión. Logra 3.968.000 espectadores y un 29,4% de cuota.

'La Revuelta' (13,5 %), 'MasterChef Celebrity' (15,7%), 'Late Xou' (12%), 'Futuro Imperfecto' (13,4%), el cine y el fútbol han sido sus grandes bazas en el horario estelar durante este mes. A ello le sumamos el buen arranque de 'Hasta el fin del mundo' (14,3%) y 'Ena. La reina Victoria Eugenia' (17%).

En la franja matinal, 'La Hora de La 1' (18,9%), marca récord de espectadores en noviembre y 'Mañaneros 360' (16,5%) revalida sus récords históricos. Por la tarde, 'Directo al grano' (11%), 'Malas Lenguas' (12,3%) y 'Aquí la tierra' (13,5%) marcan récords. Las series 'Valle Salvaje' (11,3%) y 'La promesa' (11,9%) continúan con buenos números.

Los informativos de RTVE se mantienen como 2ª opción, tras anotar 1.526.000 espectadores y un 14,7% de cuota. Mejoran 1,9 puntos respecto a noviembre de 2024 y logran su mejor dato en noviembre desde 2017. Esa mejora de 1,9 puntos de noviembre 2025 vs noviembre 2024 sería la mayor de un mes de noviembre de toda su historia.

La 2 (3,1%) crece +3 décimas en un año, y logra su mejor noviembre desde 2009.

Telecinco (9 %) no levanta cabeza y sigue bajo mínimos

Telecinco no remonta y sus datos marcan cada mes un nuevo récord, en negativo. La cadena de Mediaset pierde apoyo en noviembre y obtiene un bajo 9%, marcado su peor noviembre histórico, manteniéndose por debajo de la barrera psicológica del 10%.

En el horario estelar, lo más destacado es 'La isla de las tentaciones' (15,9%), 'Bailando con las estrellas' (11,4%) y '¡De Viernes!' (13,6%). 'La Agencia' no remonta, 'La que se avecina' (10,7%) llega fría y lo nuevo de Gran Hermano no logra conseguir los datos esperados, marcando mínimo histórico de audiencia en sus respectivas emisiones en la noche del jueves (12,5%).

Sus tardes siguen débiles. 'El tiempo justo' no progresa mientras 'Agárrate al sillón', ya anunciada su cancelación, se sigue moviendo en torno a un bajo 7,9%. 'El diario de Jorge', renovado hasta verano, es lo mejor del horario vespertino, aunque lo hace con un flojo 9,7%

En la mañana, 'El Programa de Ana Rosa' (12,2%) no vive su mejor momento, a pesar mantenerse como el mejor programa diario de la cadena y líder en las televisiones comerciales.

Muy preocupantes los datos de sus espacios informativos. 'Informativos Telecinco' obtiene un ínfimo 8,2%, cayendo a sus peores datos históricos, a una distancia muy grande del Telediario de TVE y de Antena 3 Noticias.

La Sexta gana, por la mínima, a una Cuatro al alza

El Gran Wyoming en 'El Intermedio'.

laSexta (6,3%) sigue líder sobre su principal rival, Cuatro, 53 meses consecutivos. No obstante, la cadena de Mediaset le pisa los talones de nuevo con un 6%.

Este mes, destacan 'Aruseros' (14,8%), 'Al rojo vivo' (8,7%), 'Zapeando' (5,6%), 'Más Vale Tarde' (6,1%), 'laSexta Xplica' (7,4%), 'Equipo de Investigación (6,1%) y 'El Intermedio' (6,9%). laSexta Noticias obtiene un buen 7,6% y 'Salvados' marca un estupendo 8%. Aceptable llegada de 'Cazadores de imágenes', con un correcto 6%. 'Batalla de Restaurantes' baja a un 4,9%.

Cuatro (6%) firma su mejor dato mensual desde noviembre de 2024 tras elevar

0,2 puntos su dato de octubre. Crece hasta el 6,8% en TC, su registro más alto

desde junio. Se impone a su directo competidor en las franjas de sobremesa

(6,1% vs. 5,5%), prime time (6,1% vs. 6%) y late night (6,6% vs. 5,4%).

'Cuatro Milenio' (6,9%), Horizonte (10%), 'Código 10' (7%) son las ofertas que más triunfan en el prime time además del buen rendimiento del cine. Estables datos para 'En boca de todos' (6,9%), 'Todo es mentira' (6,3%) y 'Lo sabe no lo sabe' (5,3%).

GRUPOS: Atresmedia encadena 33 meses consecutivos de liderazgo

EMISIONES MÁS SEGUIDAS: LA 1 Y ANTENA 3 SE REPARTEN LO MÁS VISTO

PROGRAMA MÁS VISTO: 'Antena 3 Noticias' 'Pasapalabra' y 'El Hormiguero' copan el top 3

INFORMATIVOS: 'Antena 3 Noticias', líder absoluto

AUTONÓMICAS: TV3 es la cadena autonómica líder

en noviembre. Buena subida del Canal Extremadura

CADENAS DE PAGO: Los canales deportivos lideran

Audiencias por targets de edad

Antena 3 es la cadena líder entre las mujeres (15.1% de share) y los mayores de 65 años (16%). Por su lado, La1 es la opción más vista en hombres (12.2%) y en espectadores de 13 a 64 años. Boing es la cadena líder entre los niños de 4 a

12 años con un 17.5% de share.

¿Qué cadena de televisión lidera por franjas y días?

Antena 3 es la cadena más vista de lunes a viernes en España. Además, es la opción líder en España en las dos franjas de mayor consumo diario: Sobremesa (18.1%) y Prime Time (13.9%). La1 lidera los fines de semana y en las franjas de Mañana (14.9%) y Tarde (11.6%), mientras que Telecinco es la cadena líder en el Late Night en noviembre (12.1%).

Por CCAA: Antena 3 y TVE se reparten el país

TDT: Las cadenas temáticas de Mediaset vuelven a ser imbatibles