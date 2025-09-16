Telecinco encarga otro concurso a Carlos Sobera en prime time tras los fallidos 'Todos por ti' y 'Mental Masters'

Parece que Mediaset quiere seguir probando con concursos para el prime time de Telecinco a pesar de que ninguna de sus últimas apuestas han funcionado. Así, el grupo ha comenzado a grabar esta semana 'Los 200: uno contra la masa' con Carlos Sobera como presentador.

Este nuevo formato que prepara Telecinco se trata de la primera adaptación internacional del formato 'Wisdom of the Crowd', originario de Reino Unido, donde está previsto que se emita en BBC One, que será producida en colaboración con Brutal Media, parte de BBC Studios Global Productions.

'Los 200: uno contra la masa' está basado en la teoría de la sabiduría de grupos, formulada por el científico Francis Galton, que a principios del siglo XX demostró que el promedio de las respuestas de un grupo a una pregunta específica tiende a ser más preciso que la respuesta de cualquier individuo en particular.

El formato ha sido creado por Magnum Productions, responsables también del éxito internacional 'The 1% Club', actualmente en emisión en 12 territorios y también licenciado por BBC Studios y que en España se emite en Antena 3 bajo el nombre de 'El 1%' con Arturo Valls y cuya segunda temporada está pendiente de estreno.

De esta manera, Carlos Sobera volverá a ponerse al frente de un concurso en el prime time de Telecinco después de tropezar en audiencias con los fallidos 'Todos por ti', 'Mental Masters' o de 'El precio justo'. Ahora lo hará de la mano de la productora con la que Telecinco también recuperó el año pasado otro clásico como 'El rival más débil', que fracasó igualmente en audiencia.

Así es la mecánica del nuevo concurso de Carlos Sobera

En cada episodio, cuatro concursantes se enfrentan individualmente a un grupo de 200 personas presentes en plató. Todos responden a preguntas con respuesta numéricas, divertidas y curiosas, pero ¿serán capaces de superar el promedio de la multitud? Si el concursante gana, se lleva un premio en metálico; si pierde, el dinero se acumula en un bote común que se repartirá entre los 200 integrantes de ‘la masa’ al final de la temporada, convirtiendo así al público en jugadores activos y en potenciales ganadores del concurso. Será el ‘David contra Goliat’ llevado al terreno del game show.

La tensión estará presente en cada ronda, ya que una respuesta acertada puede otorgar un premio de 10.000 euros y quienes logren alcanzar la gran final optarán a llevarse un lingote de oro valorado en 100.000 euros.

'Los 200: uno contra la masa' combina una mecánica sencilla con ritmo ágil, sentido del humor, intuición, pensamiento estratégico y la posibilidad de que los espectadores se diviertan participando desde casa, todo ello en un espectacular plató y con una puesta en escena impactante.