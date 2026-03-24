Gran noticia: Telecinco ha confirmado la renovación de 'Casados a primera vista' por una segunda temporada tras el indiscutible éxito de su primera edición; imbatible en audiencias en la noche del lunes, líder ininterrumpida en sus diez emisiones y con un consumo muy destacado entre el target juvenil.

El formato producido por la compañía Bulldog TV, que ha acumulado cerca de 10 millones de espectadores únicos a lo largo de sus diez semanas en antena, ha cerrado su primera temporada en el canal de Mediaset con una media del 14,1% de cuota de pantalla e imponiéndose en 3,2 puntos a su competidor directo.

Especial seguimiento ha obtenido en el público adulto-joven (25-44 años) con un fabuloso 22,2% de share. Además, ha firmado un igualmente resaltable 17,8% en el segmento de 13 a 24 años, que significa 8,6 puntos más que la oferta de su rival más inmediato. El target comercial, por su parte, se ha elevado a un 16,6%.

Además, la última emisión en directo, con Carlos Sobera al frente, que supuso el reencuentro de Marc y Ainhoa, Ana y Luija, Stefan y Estefanía, Laura y Lorenzo, Borja y Luciana y Natalia y Milton tres meses después del fin del experimento, puso el broche de oro a 'Casados a primera vista' con un grandioso 15,2% de cuota (su segunda mejor marca) y casi 900 mil telespectadores de media; completando así un pleno de liderazgos absolutos.

Los seis viajes emocionales de los seis matrimonios protagonistas han enganchado a los espectadores de principio a fin, convirtiendo a esta adaptación del formato de éxito internacional 'Married at First Sight' en la revelación inesperada del presente curso televisivo y en un puntal de la programación de Telecinco.

Y a ese enorme seguimiento en televisión hay que sumar un elevado consumo en soportes digitales de Mediaset y en las redes sociales. Los contenidos publicados en sus perfiles oficiales acumulan más de 240 millones de visualizaciones y se han situado, en su periodo de emisión, como los más consumidos en los soportes digitales del grupo audiovisual tras 'La Isla de las Tentaciones' y 'GH DÚO'.

Todo ello justifica y avala la determinación de la dirección de Mediaset de renovar 'Casados a primera vista' por una segunda temporada, en la que ya se empieza a trabajar y cuyo casting está abierto.



