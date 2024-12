Ramón García dice lo que realmente piensa de Broncano y Lalachus tras ser apartado de las Campanadas

RTVE ha presentado su programación especial para Navidad en un evento al que ha asistido El Televisero y en el que David Broncano y Lalachus han sido grandes protagonistas como presentadores de las Campanadas 2024-2025. Ambos recogen el testigo de Ramón García, que, presente también en el acto con motivo de los especiales del 'Grand Prix', les ha arropado de un modo muy caluroso.

En primer lugar, Broncano y Lalachus han hablado sobre la posibilidad de que haya problemas o contratiempos en la retransmisión más importante del año. "La gente piensa que, como somos cachondos, no somos profesionales y que no va a haber Campanadas", ha comentado el humorista. "Aunque a su vez estaría guapo que fuesen las 23:58 horas y dijeran: 'Broncano no está'", ha bromeado.

No obstante, cachondeo aparte, han afirmado que, por ahora, está "descartado el caos" y han hecho un guiño a su predecesor Ramón García, con una referencia a su mítica capa. "Esperamos que la capa, que es un símbolo para nosotros, de forma metafórica nos recoja y nos dé la fuerza tuya, intentaremos abrigarnos con ella", ha apuntado David Broncano; que desconoce aún su atuendo, pero que se ha confesado con la gran responsabilidad de llevar "el peso de todo un país sobre mis hombros". Y con una clara declaración de intenciones: "Vamos a coger de la mano a cada español y española y acompañarles con el calor de las bromas. La comedia da calor".

Tras ello, ha sido Ramón García el que ha tomado la palabra y ha 'abrazado' a sus sucesores con un mensaje de aliento muy emotivo. "Quiero desear mucha suerte a Lalachus y a David. Lo vais a hacer realmente bien, porque vuestra forma de presentar va a romper con lo habitual de las Campanadas", ha empezado diciendo el veterano comunicador.

"El resto va a echar una mano, el equipo de radiotelevisión española con el que he tenido la suerte de trabajar durante cuatro décadas y que son estupendos. Apoyaos en la realización, sonido, iluminación y producción, que es muy importante y son las cuatro patas. Lo vais a hacer estupendamente bien. Yo siempre he hecho las Campanadas y he tomado las uvas con TVE y este año, más que nunca, con vosotros", ha sentenciado con esa frase final incontestable.