Recién aterrizada de República Dominicana y todavía con el jet lag a cuestas, Sandra Barneda ultima los detalles de la décima temporada de 'La Isla de las Tentaciones' en Telecinco. La presentadora apenas lleva tres días en Madrid tras un mes de rodaje y reconoce que el cambio horario le está pasando factura. Sobre lo que traerá esta nueva entrega guarda absoluto silencio, pero deja claro que el "factor sorpresa" sigue siendo la esencia del programa. "Siempre es inesperado lo que puede pasar", nos advierte, deslizando que incluso han tenido que afrontar situaciones inéditas que, por contrato, no puede desvelar.

En paralelo, la actualidad de Mediaset ha estado marcada por la marcha de Laura Madrueño de 'Supervivientes'. Sandra Barneda nos confiesa que supo la noticia desde el Caribe y no tardó en escribirle para desearle suerte en sus próximos proyectos. Comprensiva, nos subraya la dureza de permanecer tantos meses en Honduras, lejos de casa y bajo la presión del directo, y defiende que "todo son etapas". Para ella, cualquier decisión en ese contexto es "absolutamente respetable", consciente del sacrificio personal que implica asumir ese reto.

La vacante en Honduras la ocupará María Lamela, un fichaje que Sandra Barneda recibe con los "brazos abiertos". Aunque todavía no la conoce personalmente, asegura que esta semana podrá saludarla antes de su partida y se muestra ilusionada ante la nueva etapa. Mientras tanto, descarta rotundamente ser ella quien dé el salto a la isla -"diría que no, soy honesta conmigo"- y prefiere centrarse en lo que espera de la próxima edición: competencia en los juegos, fair play y un casting a la altura de un formato que, edición tras edición, sigue poniendo a prueba a concursantes y presentadores.

Sandra Barneda, vienes muy morenita de rodar la última temporada de 'La Isla de las Tentaciones'. ¿Cuántos días llevas en Madrid?

SANDRA - Sí. Llevo tres días. Estoy con un jet lag tremendo. Me cuesta mucho levantarme, hoy por ejemplo, me he levantado a las 8 de la mañana y en República Dominicana serían como las 3 de la mañana, entonces era como levantarme de la cama con grúa, ¿sabes? Pero bueno, bien.

¿Cómo ha ido el rodaje de esta nueva temporada?

SANDRA - No puedo decir nada, no puedo decir nada.

¿Tú cómo estás?

SANDRA - Bien, contenta. Muy bien, muy bien, contenta. Feliz también de llegar a casa, después de un mes fuera te apetece dormir en tu camita. Y bueno, muy contenta, la verdad.

¿Con qué nos puede sorprender ya 'La isla de las tentaciones'? Porque edición tras edición parece que lo hemos visto todo, pero no...

SANDRA - Con este programa siempre hay factor sorpresa, porque siempre es inesperado lo que puede pasar. Entonces vamos prácticamente ahí y realmente esta vez también hemos tenido que hacer cosas que no te puedo contar y entonces es inesperado.

¿Habéis tenido que comprar muchas tablets?

SANDRA - No te puedo contar tampoco (risas)

Una noticia que ha saltado esta semana pasada ha sido la marcha de Laura Madrueño de 'Supervivientes' y el fichaje de María Lamela como presentadora desde Honduras.

SANDRA - Sí, me enteré estando en República Dominicana. Escribí a Laura Madrueño para desearle suerte en sus futuros proyectos y no conozco a María Lamela. Así que tengo ganas de conocerla. Esta semana la voy a conocer antes de que se vaya para Honduras. Y nada, feliz también. Creo que Laura lo ha decidido así y es algo muy duro estar allí, tanto tiempo fuera de casa. Todo son etapas y todo llega por algo y por algo mejor. Yo confío que sea así para ella.

Lo hemos hablado muchas veces contigo, Carlos Sobera... estar en el plató de 'Supervivientes' es complicado, pero estar allí con toda la presión del directo, incluso en la edición pasada con los temporales, las manifestaciones y demás, debe ser muy duro.

SANDRA - Siempre lo digo, es absolutamente respetable cualquier decisión, porque sacrificas mucho estando ahí [en Honduras] tanto tiempo, además. Así que, bueno, recibiremos a María Lamela también con los brazos abiertos y a pasarlo bien y a disfrutar de una nueva edición de Supervivientes.

¿Tú no te animas por ahora a presentar 'Supervivientes' desde Honduras?

SANDRA - No, no, no, yo no. Vamos, tampoco me lo han propuesto, pero también diría que no. Soy totalmente honesta y coherente conmigo. Me parece muy duro.

¿Qué esperas de esta nueva edición de 'Supervivientes'?

SANDRA - Yo espero, como siempre, mucha competencia en los juegos. A mí me encanta, yo lo disfruto muchísimo en el tema de los juegos. Me pone la piel de gallina siempre. Y bueno, que haya fair play, por supuesto. Y eso, que sean buenos concursantes, que creo que el casting es muy bueno por lo que me han dicho.