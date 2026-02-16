'Supervivientes 2026' ha arrancado el goteo de confirmaciones de concursantes oficiales a través de los distintos espacios de la programación de Telecinco. El desembarco del reality por excelencia de Mediaset está muy cerca de producirse, previsiblemente el próximo 5 de marzo, y, por ello, la cadena ya calienta motores desvelando los nombres del casting ya cerrados como parte de una estrategia de promoción.

Entretanto, en El Televisero avanzamos en exclusiva uno de los participantes: Alvar Segui de la Quadra-Salcedo, nieto del histórico periodista y aventurero Miguel de la Quadra-Salcedo, que ficha por la nueva edición de 'Supervivientes' y será uno de los perfiles más singulares y sorprendentes.

A continuación, para que no pierdas detalle, te ofrecemos las identidades de todos los concursantes de 'Supervivientes 2026' que ha oficializado Telecinco:

Gabriela Guillén, primera concursante confirmada de 'Supervivientes 2026'

Para empezar, Telecinco anunció en 'De Viernes' a Gabriela Guillén como primera concursante oficial de la nueva temporada de 'Supervivientes'. "No le tengo miedo al hambre, a la convivencia, a las pruebas, soy una persona super competitiva y estoy preparada para este desafío. Nos vemos en Honduras", destacaba la ex de Bertín Osborne.

🏝️Gabriela Guillén, primera concursante oficial de S|V 2026. Muy pronto, estreno en @telecincoes pic.twitter.com/HHZK6lYWow — Mediaset España (@mediasetcom) February 13, 2026

'Supervivientes' hará historia con el 2º concursante oficial: Alberto Ávila, un fichaje sin precedentes

'Fiesta' confirmó a Alberto Ávila, atleta paralímpico, como segundo concursante oficial de 'Supervivientes 2026'; siendo el primer participante con discapacidad física en la historia del reality de Telecinco.

"Tengo 29 años, soy atleta paralímpico y creador de contenido", afirmó en el vídeo de su confirmación. "Voy a reventar todos los estereotipos, las personas con discapacidad también podemos. Y voy a hacer historia al ser el primer concursante sin pierna en toda la historia de 'Supervivientes'", prometió el joven frente al mayor reto de su vida.

🏝️ Alberto Ávila, segundo concursante oficial de S|V 2026. Muy pronto, estreno en @telecincoes pic.twitter.com/QgYVgGyPgM — Mediaset España (@mediasetcom) February 14, 2026

Claudia Chacón, de 'La Isla de las Tentaciones' a la de Honduras

Claudia Chacón, participante de la novena edición de 'La isla de las tentaciones', también se suma a la aventura de 'Supervivientes 2026'. El torbellino que demostró ser en República Dominicana se mudará ahora a las playas de los Cayos Cochinos de Honduras.

"He superado muchos retos en mi vida fuera de cámaras, pero ahora me enfrento al mayor desafío. Y es que tengo mucho miedo porque el hambre, las pruebas y, sobre todo, la convivencia, sabiendo como soy, van a ser muy complicadas", asegura de entrada, admitiendo que tiene un carácter "peculiar". Y advierte: si alguien intenta romperla, se levantará más fuerte.

Alex de la Croix ('La que se avecina'), cuarta concursante oficial de 'Supervivientes 2026'

La cadena ha anunciado el fichaje de la cineasta y actriz Alex de la Croix a través del programa 'Vamos a ver'. Modelo, gestora cultural y activista LGBT, entre otras muchas cosas, se suma a la lista de robinsones que han dicho 'sí' a vivir el desafío más grande de sus vidas.

La gaditana, de 32 años de edad, se catapultó a la fama definitivamente tras formar parte del reparto principal de 'La que se avecina'. Se incorporó a la popular comedia de los hermanos Caballero a partir de la decimotercera temporada, interpretando el personaje de Karma.

"Yo soy una persona que no tiene muchos miedos aparentemente, pero me quiero poner a prueba al máximo. Así que nos vemos en Honduras'', ha declarado en su vídeo de confirmación. Lo cierto es que Alex de la Croix tiene cierta experiencia en esto de la supervivencia y los retos extremos. Hay que recordar que en el 2024 participó en 'Pekín Express', en su edición para HBO Max.

🏝️Alex de la Croix es concursante de S|V 2026. Muy pronto, estreno en @telecincoes pic.twitter.com/vcrMLb2Zga — Mediaset España (@mediasetcom) February 16, 2026

*Esta lista irá actualizándose conforme Telecinco vaya confirmando la identidad de todos los concursantes oficiales de 'Supervivientes 2026'



