'Berlín' calienta motores para su segunda temporada en Netflix: primer tráiler y fecha de estreno

Netflix sigue mostrando músculo con las series que estrenará en 2026. Tras lanzar el tráiler de 'Salvador' con Luis Tosar y poner fecha al estreno de 'Esa noche' con Clara Galle y Claudia Salas; ahora la plataforma ha compartido el primer tráiler de 'Berlín y la dama del armiño', la segunda temporada de la precuela de 'La casa de Papel'.

"Sevilla, el paisaje perfecto para inspirar nuestro nuevo robo". Así es como Netflix vende esta nueva tanda de episodios que continúa el universo de 'La casa de papel' y 'Berlín', y cuya trama estará centrada en un golpe maestro en Sevilla. Cabe recordar que la ficción verá la luz el próximo 15 de mayo.

Pedro Alonso ('Berlín', 'La casa de papel'), Michelle Jenner ('Berlín', 'Isabel'), Tristán Ulloa ('Berlín', 'El caso Asunta'), Begoña Vargas, ('Berlín', 'Bienvenidos a Edén'), Julio Peña Fernández ('Berlín', 'El cautivo') y Joel Sánchez ('Berlín', 'La favorita 1922') retoman sus papeles en esta nueva entrega, a la que se suman Inma Cuesta ('El desorden que dejas') en el papel de Candela, nueva incorporación a la banda que le robará el corazón a Berlín, José Luis García-Pérez ('Honor') y Marta Nieto ('Madre') como el Duque y la Duquesa de Málaga.

Los ocho episodios de la serie creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato, ('La casa de papel' y 'Sky Rojo') están escritos por ellos mismos junto a David Barrocal, Lorena G. Maldonado, Itziar Sanjuán, Humberto Ortega y Luis Garrido Julve y estarán dirigidos por Albert Pintó ('Berlín', 'Nowhere', 'La casa de papel'), David Barrocal ('Sky Rojo', 'El refugio atómico') y José Manuel Cravioto ('El refugio atómico', 'Diablero'). La serie se ha rodado en localizaciones entre Sevilla, Madrid, San Sebastián, Peñíscola y otras localidades españolas.

Así es 'Berlín y la dama del armiño'

Berlín y Damián reúnen a su banda, esta vez en Sevilla, para ejecutar un nuevo golpe maestro: fingir que van a robar la dama del armiño. ¿Fingir? ¿Y eso por qué? Porque en realidad, sus verdaderos objetivos son el Duque de Málaga y su esposa, un matrimonio que cree poder chantajear a Berlín. Lo que ellos no imaginan es que ese desafío despertará el lado más oscuro y rencoroso de Berlín, así como su sed de venganza.