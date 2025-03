'Daredevil: Born Again': Marvel sorprende con su serie más política hasta la fecha en Disney+

Netflix tuvo en sus manos durante bastante tiempo los derechos de varios personajes de Marvel para poder hacer series con ellos. El que lo empezó todo fue 'Daredevil', y durante tres temporadas, se convirtió en la mejor serie de superhéroes que habíamos visto. Cruda, salvaje, con profundidad, y un Charlie Cox como el abogado Matt Murdock que estaba en su salsa. De ahí vinieron 'Jessica Jones', 'Luke Cage', 'Puño de hierro' o 'Los Defensores'. Y, aunque la calidad fue irregular, todas funcionaron en mayor o menor medida. Pero, desde que llegó Disney Plus, Netflix ya no pudo hacer más series sobre dichos personajes, y todo quedo un poco en el aire.

¿Iba Disney a recuperar a dichos actores y personajes? ¿O, por el contrario, iba a reiniciarlos desde cero? Cuando llegó la película 'Spider-Man: No Way Home' salimos de dudas, porque el Matt Murdock de Charlie Cox hacía un cameo en la historia, y después tuvo su aparición en 'She-Hulk: Abogada Hulka'. Y, tras mucha espera, ahora podemos verle en 'Daredevil: Born Again', que llega con sus primeros episodios (de un total de 9) este miércoles 5 de marzo a la plataforma, y con la crítica poniéndola por las nubes.

¿Y tienen razón en el entusiasmo? Hemos podido ver los primeros episodios y podemos responder con un rotundo SÍ. 'Daredevil: Born Again' ha tenido sus problemas de producción. Esta serie debería haber llegado el año pasado, pero la huelga de guionistas y actores le afectó. No solo eso, sino que los primeros guionistas del proyecto, Chris Ord y Matt Corman, fueron despedidos, ya que desde Marvel consideraban que estaban haciendo más un drama judicial que una serie de superhéroes. Llegaron entonces Dario Scardapane como showrunner; y Justin Benson, Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff y David Boyd como directores. No sabemos cómo sería la propuesta original. Pero en esta si que vemos trazos de este drama judicial.

'Daredevil: Born Again' es la serie más cruda del MCU hasta la fecha.

Pero hay algo más si rascamos un poco la superficie. Y es una brillante serie de superhéroes que devuelve lustre al género. Funciona como una suerte de tercera temporada del ‘Daredvevil’ de Netflix. Comienza con los personajes que ya conocimos en dicha serie. Con Matt Murdock, y con sus amigos Karen Page (Deborah Ann Woll) o Foggy (Elden Henson). Pero en un giro de los acontecimientos, un drama sacudirá por completo el mundo de Murdock/Daredevil. En una escena brutal, rodada en un falso plano secuencia, con una pelea salvaje, repleta de gritos, sangre y golpes mal dados, vemos a un Daredevil rabioso y desesperado. Y, desde ese momento, decidirá abandonar el mundo de vigilante nocturno de la ciudad.

Aunque claro, el regreso de Wilson Fisk (al que da vida un perfecto Vicent D’Onofrio) le hará replantearse las cosas. ‘Daredevil: Born Again’ es más un estudio de personajes que una serie superheroica al uso. Sí, hay peleas, muy salvajes y directas, hay mucha sangre y buenas coreografías. Pero lo importante es mostrar cómo Matt Murdock se conoce a sí mismo a lo largo de la temporada. Cómo va evolucionando y entendiendo su poder en la ciudad. Su destino. Mientras que, por otro lado, Wilson Fisk también tratará de entenderse a sí mismo.

Quiero escapar continuamente del mundo de la mafia. Pero según va avanzando la trama, su mensaje se va complicando. Se va viciando de nuevo, dándose cuenta (él y el espectador) de que no puede escapar de su identidad, de quién es realmente. Y eso es precisamente 'Daredevil', mostrar nuestra propia naturaleza, y que no podemos escapar de ella. Pero, eso sí, entendiéndola como lo que es. Y la serie funciona muy bien en ese aspecto. El problema es que a la mitad de la historia se pierde demasiado en tramas más secundarias y, sobre todo, en tratar de unir puntos con el MCU. Spoiler: no hace falta.

'Daredevil: Born Again' puede funcionar perfectamente como ficción independiente de todo. Como un 'The Batman' en el nuevo DCU (Universo Expandido de DC). Porque Daredevil no va a entrar en los nuevos Vengadores, pero sí funciona como superhéroe callejero protegiendo a los vecinos desamparados, limpiando las calles de delincuentes. Y seguramente veamos más de eso en la ya confirmada segunda temporada. Aunque otro de los aspectos a pulir es, claramente, el visual.

Daredevil está de regreso, y de una forma más salvaje.

Ya no por la representación de Manhattan como si fuera una ciudad sucia y sin ley. Casi a lo Gotham, haciendo de nuevo referencia al Hombre Murciélago. Sino por los efectos especiales. El CGI está deslucido, mal hecho y poco integrado en la historia. Marvel lleva arrastrando muchos años problemas en este aspecto. Los encargados de los efectos visuales están sobrecargados de trabajo y mal pagados. Ha habido muchas quejas al respecto, y se ha notado en los resultados finales de ciertos productos de la compañía. Desde ‘Ant-Man: Quantumanía’ hasta ‘She-Hulk: Abogada Hulka’. Es un aspecto fundamental que hay que pulir mejor, porque te saca mucho de la historia cuando lo que estás viendo luce tan mal. Por suerte, hay pocos momentos que necesiten de CGI.

Quitando ese aspecto, 'Daredevil: Born Again' es una muy buena serie, y quizá se coloque entre las mejores del UCM (siempre por detrás de otras como ‘WandaVision’ o ‘Agatha: ¿Quién si no?’). Su crudeza y seriedad la acercan a ‘Echo’, pero le dan mucha más personalidad e identidad que la mencionada serie, que no acabó de encontrar bien su voz. Así que podemos esperar mucho de esta nueva Marvel mas callejera. Porque la segunda temporada promete mucha más emoción.

Así es 'Daredevil: Born Again'

Los viejos rivales Matt Murdock y Wilson Fisk tratan de dejar atrás sus lados oscuros para servir a Nueva York, pero sus pasados reemergen, devolviéndonos al mundo de Daredevil.