La lista de los 10 mayores estrenos de Disney+ que llegan a la plataforma en 2025

No solo Netflix o Max han anunciado sus estrenos más importantes de cara a 2025, sino que ahora le ha tocado el turno a Disney Plus. Y sí, también llega con una batería de series de un altísimo nivel, entre las que encontramos de todo. Desde regresos a nuevas apuestas de la plataforma de streaming, que darán mucho que hablar el año que viene.

Aunque empezamos la lista con una de 2024, como se estrena en diciembre, y además será serie semanal, la incluimos también en 2025. Sobre todo porque es el nuevo proyecto de Star Wars, que también tendrá el regreso de 'Andor' durante la primavera. No será el único, ya que nos reencontramos con Percy Jackson, con el restaurante de 'The Bear' o con Daredevil. Es decir, un año de emociones fuertes y adrenalíticas. Aparte de nuevas historias como la nueva serie de Glen Powell o de Ellen Pompeo. Marvel también tendrá dos series bajo la manga. La primera, la del abogado ciego de Hell's Kitchen, por supuesto. Pero también veremos 'Ironheart', una serie que ha tardado demasiado en llegar. ¿Las tenéis apuntadas todas?

'Star Wars: Tripulación perdida'

Aunque no es estreno de 2025, sino que llega en este último mes del año (concretamente, el 4 de diciembre), queríamos incluirlo en esta lista. Primero, por ser un nuevo proyecto de Star Wars, que eso siempre es importante. Y segundo, porque planea recuperar ese espíritu de aventuras desenfadadas de los años 80. Por momentos recuerda más a 'El planeta de los ewoks' que a las últimas series y películas de la saga. Además, cuenta con Jude Law como protagonista, que siempre es un punto a favor. Una historia sobre una tripulación de niños inadaptados que buscan esperanza. ¿Qué hay más Star Wars que eso?

'Pesadillas: la desaparición'

La nueva adaptación de las célebres novelas de R.L. Stine tuvo muy buenas críticas. Se alejaba un poco del tono demasiado infantil de las últimas dos películas, y trataba de darle algo más de oscuridad. Eso sí, sin perder su esencia de historia familiar de miedo. Esta nueva serie de Disney al final será una antología. Si la primera temporada contaba con Justin Long, ahora el relevo lo toma David Schwimmer, un padre que investiga la misteriosa desaparición de su hermano y otros jóvenes en 1994. Y ojo, que parece que adaptará la mítica saga de 'Sangre de monstruo'. Nos llega el próximo 10 de enero.

'Daredevil: Born Again'

'Daredevil', sin lugar a dudas, fue la gran serie de Marvel de todas las que hizo Netflix. Nos dio a Charlie Cox, y el MCU se ha propuesto recuperarlo. Ya lo vimos en 'She-Hulk: abogada Hulka', y ahora en su propia serie. Todo tiene un aroma a ficción adulta, salvaje, sangrienta y con una trama más callejera. Algo parecido a lo que se intentó hacer con 'Echo', pero que no acabó de encontrar su tono o su público. Eso sí, compartirán villano, porque veremos una vez más el Kingpin de Vicent D'Onofrio. Uno de los grandes estrenos de Disney, y nos llegará el próximo 5 de marco.

'Andor: Una historia de Star Wars' (Temporada 2)

Diego Luna es Cassian Andor.

2025 va a ser un año sin películas de Star Wars, pero con el regreso de una de sus mejores series. Sí, estamos hablando de 'Andor', la ficción de Tony Gilroy, que nos cuenta lo que ocurrió antes de los eventos de 'Rogue One'. Adulta y seria, repleta de tramas de espionaje y mensajes antifascistas. Para que luego digan que Star Wars no es política. Diego Luna regresa como Cassian Andor, dispuesto a destruir a ese Imperio Galáctico que comienza a dar sus primeros pasos. Nos llegará el 23 de abril.

'Ironheart'

Aunque pocos se acuerda, esta serie lleva en proyecto desde hace varios años. Pero por una cosa o por otra, no acababa de despegar. De hecho, lleva rodada desde 2022, cuando se presentó el tráiler oficial en la D-23. Rescatando al personaje de RiRi Williams que conocimos en 'Black Panther 2', promete ser una pieza clave para los Jóvenes Vengadores que planea reunir Marvel en una futura película. Disney Plus parece haber encontrado la fórmula para hacer buenas series de sus superhéroes con 'Agatha, ¿quién si no?'. Ahora solo falta que el resto de nuevos proyectos se mantengan a la altura.

'Alien: Planeta Tierra'

Noah Hawley, el creador de la magnífica serie 'Fargo', se pone a los mandos de una nueva entrega en la franquicia del xenomorfo. 'Alien Romulus' se estrenó en agosto de este año con muy buenas críticas, buenos datos en taquilla, y reavivando el interés por Alien. Así que esta nueva serie, que lleva muchos años en proceso, va a ser un soplo de aire fresco. Sobre todo porque se sitúa antes de los eventos de la primera película... y trae a los monstruos directamente a nuestro planeta.

'Chad Powers'

Chad Powers surgió como un sketch cómico protagonizado por el ex-jugador de béisbol profesional Eli Manning. Glen Powell, la nueva gran estrella de Hollywood, vio en ello un filón, y decidió que podrían sacar de ahí una gran historia. “Cuando vimos a Eli como Chad Powers, supimos que ese era el camino hacia una historia grande y divertida sobre este mundo. Estamos entusiasmados de ser parte de este equipo y no podemos esperar a que Chad participe en el juego. Piensa rápido, corre rápido”. Una de las nuevas comedias de Disney Plus y que supone el regreso de Powell a televisión tras su paso por 'Scream Queens' hace unos años.

'Percy Jackson y los dioses del Olimpo' (Temporada 2)

Percy Jackson, dispuesto a luchar.

Aunque a algunos les costó olvidar el Percy Jackson de Logan Lerman, lo cierto es que la adaptación de Disney Plus, con Rick Riordan totalmente implicado, funcionó a la perfección. Con un trío protagonista repleto de carisma, 'Percy Jackson y los dioses del Olimpo' es una perfecta serie de aventuras familiar, pero con buenos efectos y una buena historia. ¿Qué más se puede pedir? Ahora llega la segunda temporada este próximo 2025, y promete muchas emociones fuertes. Además, conoceremos a muchos más dioses... y quizá al hermanastro de Percy.

'Una buena familia americana'

Aunque todavía no tenemos mucha información sobre esta serie, sí que hay algo que nos llama mucho la atención. Se trata de un drama familiar basado en hechos reales y estará protagonizado por Ellen Pompeo. Sí, la mismísima doctora Meredith Grey. Por lo que va a ser una de las series más esperadas del año.

'The Bear' (Temporada 4)

Sydney y Carmy, en la tercera temporada de 'The Bear'.

'The Bear' sigue triunfando año tras año, así que era de lógica que renovaran la serie por una cuarta temporada. Aunque estos últimos episodios no tuvieron la recepción tan brutal de la segunda temporada, ha conseguido mantener la calidad, y su reparto sigue en estado de gracia. Una de las series insignia de Disney Plus a nivel internacional, y que va a seguir dándole muchas alegrías a la plataforma.