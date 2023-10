Crítica ‘Pesadillas’: la nueva serie de terror juvenil que rinde homenaje a los libros de nuestra infancia

Muchos de nosotros recordamos con cariño la saga de libros de ‘Pesadillas‘ escrita por R.L. Stine. Un auténtico superventas. ‘La máscara maldita’, ‘Pánico en el campamento’, ‘Sangre de monstruo’… Clásicos de la literatura juvenil. No era la mejor prosa del universo pero eso daba igual. Lo importante es lo que te hacían sentir, lo que te hacían soñar. Los primeros libros que consiguieron unir a toda una generación en su amor por el terror inofensivo pero imaginativo. En los 90 tuvo su primera adaptación a serie de televisión, y cada capítulo era un libro. Aunque para buscar una de terror, mejor ‘El club de medianoche’. Y, casi 30 años después, llega una nueva serie para recuperar a nuestro niño interior.

En 2015 también hubo otro intento de recuperar el espíritu de los libros. Esta película tenía a Jack Black y a Dylan Minette en el reparto. Una película de aventuras, lanzando a la pantalla casi todos los monstruos de Stine. Funcionaba a ratos. Al igual que su secuela, por momentos superior. Pero no acababan de atrapar bien el alma de los libros. Algo que sí consigue esta nueva serie, que llega a Disney Plus este 13 de octubre con sus 5 primeros episodios.

Disney no la ha promocionado nada, pese a estar en el mes de Halloween. Pero merece la pena y mucho. Porque no trata de abarcar demasiado, sino que poco a poco va centrando la historia, repleta de ramificaciones y referencias a los títulos más famosos del autor.

¿De qué va ‘Pesadillas’?

Inspirada en la serie de libros más vendida a nivel mundial de RL Stine, ‘Pesadillas’ sigue a un grupo de cinco estudiantes de secundaria que se embarcan en un viaje oscuro y retorcido para investigar el trágico fallecimiento tres décadas antes de un adolescente llamado Harold Biddle, mientras descubren oscuros secretos del pasado de sus padres.

Inspiración en los clásicos del terror juvenil

Aunque el prólogo de la serie es flojo, con un chico muriendo atrapado en su casa tras un incendio, el primer capítulo ya explora y muestra lo que vamos a encontrarnos. Nos presenta a un grupo de adolescentes que quieren pasarlo bien la noche de Halloween, así que se cuelan en una casa que ha estado abandonada mucho tiempo (es donde murió el chico en el incendio) y que ya tiene un nuevo dueño, pero aún no se ha instalado. ¿Qué mejor que celebrar ahí una mega fiesta de Halloween? Spoiler: sale mal. Porque los primeros capítulos no dejarán de retrotraernos a esa fiesta para descubrir cómo afectó a todos los protagonistas.

¿Será sangre de monstruo? / DISNEY

Así, en estos primeros compases vemos la cámara de ‘La sonrisa de la muerte’, la máscara de ‘La máscara maldita’ o el reloj de ‘El cuco maldito’. Y todos perfectamente integrados en una trama mucho más grande. ‘Pesadillas’ no revela sus trucos hasta la mitad de la temporada, y se agradece. Nos deja ir descubriendo poco a poco qué es lo que está pasando. Y equilibra muy bien la trama principal con historias más capitulares, que luego tendrán importancia.

‘Pesadillas’ tiene muy buen ritmo, y ayuda no solo que esté situada en la actualidad, sino que además no se centre solo en los adolescentes, sino que tenga personajes adultos con secreto. Esto nos recuerda directamente a ‘Pesadilla en Elm Street’ y cómo los secretos de los padres afectan a las siguientes generaciones. Un clásico del slasher juvenil que aquí funciona muy bien.

Terror adolescente con gancho

La serie ha sido creada por Rob Letterman, que ya se encargó de dirigir la primera de las películas sobre los libros. Y la nota positiva es que R.L. Stine ha dado su bendición a esta nueva adaptación de sus obras. Los primeros 5 episodios son una especie de capítulos de origen de cada uno de los personajes principales. Cada uno de ellos viéndose afectado por algo diferente, y todos acaban uniéndose en ese capítulo 5 en el que empezamos a descubrir varias cosas.

Justin Long, a punto de hacer alguna maldad… / DISNEY

Al igual que la serie original, ‘Pesadillas’ no da miedo. No es una serie de terror al uso. Sí, tiene momentos algo más perturbadores, pero no es terror. Se mueve mucho mejor en el terreno del misterio e incluso de lo inquietante. Porque busca gustar a varias generaciones de espectadores. A veces se pierde por el camino e incluso se torna un poco infantil, pero siempre acaba saliendo a flote. Sobre todo gracias al carisma de varios de sus intérpretes. Empezando por Justin Long, aunque esté algo desaprovechado. También está Miles McKenna, que no solo es buen actor, sino que además da vida a un chico gay del instituto (McKenna es un chico trans en la realidad), por lo que se agradece mucho la inclusión y diversidad en la serie, algo que no existía en los libros.

‘Pesadillas’ es la gran sorpresa de la temporada. Escasa promoción siempre suele ser debido a que el producto es flojo o directamente malo. Pero aquí no hay que dejarse engañar. Es una muy buena adaptación de la saga literaria, y mantiene el interés a lo largo de toda su temporada. No sabemos aún si habrá continuación o no, pero con más de 60 libros para adaptar… material hay de sobra. Y el primer paso ha sido en el buen camino.